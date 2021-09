Met Gala 2021 : une démonstration publique d’occultisme et de sociopathie élitaire

Alors que la campagne d’inoculation eugéniste planétaire suit son cours, l’élite globaliste décadente continue de se mettre en scène publiquement et sans complexe. Le MET Gala 2021 fut un événement étrange, rempli de messages cryptés et de symbolisme occulte décomplexé. Un mélange de mauvais goût, de kitsch et d’occultisme qui sent la fin de cycle et le Bas-Empire pourrissant.

Le gala du MET (Metropolitan Museum of Art de New York) est un rassemblement de l’élite, pour l’élite. Les prix fixés pour cet événement (35 000 dollars pour un billet, 200 000 dollars et plus pour une table) garantissent qu’aucun roturier ne peut y assister… à moins d’être engagé pour servir les invités de marque, bien sûr.

Le Met Gala, est également connu sous le nom de « Met Ball » (le bal du Met), une manifestation annuelle de collecte de fonds au profit du MET. Il ouvre l’exposition de mode annuelle de l’Institut du costume du Metropolitan Museum of Art. Le MET est une institution importante du monde de la culture, il est financé par certains des financiers globalistes les plus influents comme le large et puissant clan Rockefeller, déjà acteur majeur de Big Pharma et de l’eugénisme globaliste aux côtés du clan Gates.

Le MET Gala 2018 avait un thème “religieux”, avec entre autres Madonna exécutant une sorte de pseudo-liturgie profanatrice (messe noire publique ?) . L’édition 2019 mettait quant à elle l’accent sur le “camp” – un terme anglais (qui vient du français « se camper », « prendre la pose ») utilisé pour décrire les codes propres à la “sous-culture” gay. Une édition qui proposait des tenues qui célébraient les tendances maladives de l’élite globaliste.

Après avoir été annulé en 2020 à cause du COVID, le MET Gala a repris là où il s’était arrêté et a offert un autre spectacle bizarre et grotesque. Alors que la plupart des célébrités présentes avaient passé les derniers mois à spammer leurs comptes de médias sociaux avec des messages incitant les gens à porter des masques en tout temps, presque aucun des invités n’en portait. Seuls le personnel et les employés étaient obligés de porter des masques. Ce contraste visuel entre l’élite et la plèbe était surprenant, mais représentatif de leur véritable mentalité.

Mais ne vous laissez pas berner. La plupart des personnes qui ont défilé au MET Gala n’ont aucun pouvoir réel. Ce sont des marionnettes dont la popularité est exploitée par ceux qui se trouvent dans les coulisses pour faire avancer leurs propres programmes… pour ensuite être jetées comme des poupées pour Epstein. Voici un aperçu des costumes portés lors des dernières éditions du MET.

Le thème de cette année était “In America : An Anthology of Fashion” et mettait en avant les œuvres de créateurs américains. Si, en général, les tenues étaient un peu plus sobres que les années précédentes, la folie de l’élite était toujours au rendez-vous.

Billie Eilish, 19 ans, est devenue la plus jeune coprésidente du MET Gala. Pour l’occasion, elle portait une tenue et une perruque inspirées de Marilyn Monroe. Monroe est l’archétype du parfait esclave de l’industrie spectaculaire mondialiste.

Avant le Gala, Kim Kardashian s’est promenée en portant un masque en latex effrayant.

Au gala, elle était toujours habillée en noir et son visage était complètement couvert. Qu’est-ce que cela a à voir avec le thème de l’”Amérique” ? Rien. C’est la continuation du rituel occulte de Kanye West avec “Donda”.

(sources : neovitruvian.com et vigilantcitizen.com)

