Pas encore candidat mais déjà qualifié pour le second tour : le sayanim Zemmour est sur orbite !

Huit longues années. Pour la première fois depuis avril 2013, Marine Le Pen n’est pas donnée au second tour de la présidentielle dans un sondage. L’essoufflement de ses soutiens depuis l’échec de son parti à conquérir une région lors des dernières élections locales, conjugué à la dynamique fulgurante qui porte l’essayiste Éric Zemmour, ont conduit à ce que leurs deux courbes se croisent, ce mercredi, dans un sondage Harris Interactive pour l’hebdomadaire Challenges. (Le Figaro)

Alors que rien n’a encore été voté, que les Français sont préoccupés par les prix qui montent en flèche, soudain, on apprend que la cote de Zemmour monte. C’est comme l’art contemporain, tout est une question de publicité. Qui tient la pub tient le marché. En l’occurrence, les médias s’affolent autour de Zemmour, de sa candidature, qu’ils soient de droite et contents, ou de gauche et mécontents.

Qui a fait ça ?? pic.twitter.com/AUydyLMZ7N — rasta rocket (@rastarocket16) October 2, 2021

En moins d’une semaine, on apprend que Zemmour se glisse dans le lit de la droite entre Marine Le Pen et Xavier Bertrand, puis qu’il est désormais au second tour avec Macron, en finale, quoi. Il ne nous reste plus qu’à punir Macron et à voter Zemmour, comme « on » a puni Hollande et voté Macron en 2017, selon la bonne vieille recette du Système qui consiste à brûler un président pour nous en refiler un neuf, encore pire que le précédent, mais neuf. La nouveauté, voilà le truc, le piège, l’entube. Les élections, ça reste de la consommation… de président.

Il y a des sondages qui commencent à tester Eric Zemmour au second tour face à Emmanuel Macron. Les résultats vont en surprendre plus d’un, surtout au Rassemblement national. — Paul Laubacher (@Paul_Laubacher) October 5, 2021

Tout va bien pour Zemmour, mais aussi pour Macron, si l’on en croit les médias mainstream et les sondages. On sent quand même une petite odeur de furet, pour ne pas dire plus, mais l’essentiel est que le message du second tour Zemmour/Macron passe dans l’opinion. Du second tour, pas d’un second tour.

C'est bizarre les sondages ! Je frequente des gens de tous ages et de tous milieux personne ne peut blairer Macron ! Il est à 26% . Quelqu'un peut m'expliquer ??? 🤪🤪🤪 — Stéphanie (@JeMouth) October 5, 2021

Dans le sondage diffusé par Le Figaro, on apprend que Zemmour, avec 17-18 % des intentions de vote, mange un tiers des électeurs de Marine et une tiers de ceux de Fillon. Pour la petite histoire, la présidente du RN a perdu 13 points en quatre mois. Voilà pour les chiffres, ou plutôt pour les hypothèses.

Le pékin moyen aura l’impression que Zemmour, pourtant le candidat le plus clivant selon les études qualitatives, monte tout seul. En réalité, il n’en est rien, même si beaucoup de phénomènes se conjuguent pour lui asseoir une bonne base électorale. Qu’on se souvienne du revirement pro-Chirac du milieu des années 90, alors que le chef du RPR était grillé, que la paire Balladur-Sarkozy montait vers la présidence de 1995, et puis le B’nai B’rith est intervenu en sa faveur, les médias ont trouvé Chirac follement de gauche, les Guignols ont poussé, et le carbonisé a enfin été élu président de la République, 16 ans après l’assassinat de Robert Boulin, qui aurait pu être le troisième Premier ministre de Giscard, si ce dernier avait été réélu en 1981, notamment avec les voix du RPR, qui lui ont bien manqué…

"Pour moi le gavage des actionnaires de Goldman Sachs et la survie de l'humanité, c'est la même chose." #TraduisonsLes https://t.co/FDXg4zisri — Guillaume Meurice (@GMeurice) October 1, 2021

Zemmour président, on verrait bien Édouard Philippe Premier ministre…

Zemmour, tous les gens intelligents le savent désormais, c’est le candidat national-sioniste, celui de la droite dure, la droite des affaires, la droite non pas des valeurs mais du travail, celui de la domination de classe, de l’uberisation, et aussi du pass sanitaire, qui va bien avec le nouveau paradigme social.

Zemmour à propos du Pass Sanitaire 🤡 pic.twitter.com/7v1kICSjnB — Ralaros ⌛🍿 (@DaEnzymes) October 4, 2021

