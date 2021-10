Le grand remplacement de Marine Le Pen par Eric Zemmour… pour faire réélire Macron et renouveler le bail du Système

par Youssef Hindi

Le spectacle pré-électoral commence, et les grandes manœuvres en coulisse qui l’ont précédé sont occultées par ce brouhaha médiatique.

Hier propulsée par son père à la tête du Front national au détriment de Bruno Gollnisch [1] et promue par l’appareil médiatique, Marine Le Pen est aujourd’hui marginalisée par ces mêmes médias qui organisent, pour le compte de l’oligarchie, son grand remplacement par Éric Zemmour.

Mais ce n’est que la partie émergée d’une vaste opération du Système visant à renouveler son bail et faire réélire le golem attalien, Emmanuel Macron, lequel suscite une colère populaire sans précédent, et qui se vérifie à chacune de ses sorties publiques (gifle, jet d’œuf, insultes…).

Toutes ces agitations, ces ombres projetées sur vos écrans, ces informations superficielles, ces unes de journaux, les photos de vacances de Zemmour avec Sarah Knafo (alias l’Esther de l’extrême droite), visent plusieurs objectifs, excepté vous faire comprendre les dessous de la politique…

Prospective : les analyses du passé éclairent le présent et le futur

Afin de donner au lecteur une vision diachronique des manœuvres de l’appareil politico-médiatique, je vais reprendre ici mon analyse prospectiviste là où je l’ai laissée au sortir des élections présidentielles de 2017 ; car ce qui se met en place actuellement est précisément la réalisation de ce que j’annonçais il y a un peu plus de quatre ans.

En effet, dans un article du 29 mai 2017, intitulé La mort des idéologies modernes et des partis politiques [2], j’annonçais plusieurs choses :

l’implosion du Front national en deux partis distincts : un parti gaullo-chevènementiste à la tête duquel on aurait un Florian Philippot (quatre mois plus tard il fondait son parti politique Les Patriotes) ; et un parti néoconservateur identitaire et libéral sur le plan économique.

que Zemmour œuvrait à la neutralisation d’une partie de la France de droite, identitaire et catholique par la création de ce futur parti néoconservateur, identitaire et libéral, en opérant une union des droites par une jonction entre ce qui restera de LR et du RN. La double OPA de Zemmour sur LR et le RN est en cours alors que je rédige ces lignes. [3]

que Marion Maréchal Le Pen – la petite-fille de Jean-Marie et la nièce de Marine – pourrait revenir en politique jouer le rôle d’égérie de cette future formation politique. Ceci semble se confirmer. Le 24 septembre 2021, Marion Maréchal Le Pen était avec Éric Zemmour en Hongrie, tous deux invités au rassemblement nationaliste européen par le Premier ministre Viktor Orbán. Marine Le Pen, tout de même à la tête d’un des plus importants partis politiques de France, n’a pas reçu d’invitation. Et Zemmour a rencontré Viktor Orbán à sa place.

J’ajoutais, toujours dans cet article du 29 mai 2017, que Jean-Luc Mélenchon jouait à gauche le même rôle que Zemmour à droite, en précisant qu’ils avaient un ami et conseiller commun, Patrick Buisson. L’union du duo Zemmour/Mélenchon, qui tous deux ont pour rôle de repolariser le spectacle politique, a été officialisé le 23 septembre 2021 par la télévision du milliardaire israélien Patrick Drahi, BFM TV, qui a organisé un débat au format « élections présidentielles », minutés. Là encore, cela a été une façon d’exclure Marine Le Pen et de la remplacer par Zemmour.

Mais comment l’extrême droite en est arrivée là ? Comment est-elle passée du leadership du menhir breton, l’homme du point de détail, à accepter de suivre un petit juif berbère algérien, la synthèse de tout ce qu’ils vomissent ?

Dédiabolisation : Marine Le Pen tue le père et se « met à jour sur la Shoah » pour faire plaisir au CRIF

Alors qu’elle s’apprêtait à prendre la tête du Front national, en 2011, le meurtre politique de Marine Le Pen et la destruction du FN était déjà programmés. Les médias encensaient Marine (tout comme son père d’ailleurs), qui la présentaient comme plus talentueuse que Jean-Marie Le Pen, capable de réussir là où il avait échoué. [4]

En réalité, sa mission principale, qu’elle a accompli avec succès, était de tuer le père, ce qu’il incarnait, et vider le Front national de sa substance, de ce qui faisait sa raison d’être. Le Front national agrégeait l’électorat déçu des partis politiques traditionnels. Ce que n’a pas compris Marine Le Pen, qui s’est suicidée en se normalisant au point de ressembler à LREM. Mais le théâtre politique n’a pas besoin d’un Macron bis ; d’où son remplacement par Zemmour, mais nous y reviendrons.

Les questions qui nous intéressent pour le moment sont les suivantes : QUI a soufflé à l’oreille de Marine Le Pen que son salut et celui du FN passaient par la dédiabolisation ? QUELLES étaient les conditions de la dédiabolisation ?

Pour éviter les procès d’intention et d’arrière-pensées, je vais citer un article du 1er avril 2016 publié dans le journal L’Express – autre propriété de Patrick Drahi – qui nous dit tout ou presque. Le titre de l’article et son chapeau désignent ceux à qui il faut plaire pour être admis dans l’arc républicain :

« Comment Marine Le Pen cherche à séduire la communauté juive

Le soutien de la communauté juive, par sa puissance symbolique, est un enjeu majeur de la dédiabolisation du FN. Sa présidente travaille au corps les réseaux pour être un jour reçue avec les honneurs en Israël. » [5]

Marine Le Pen prend la tête du Front national le 16 janvier 2011. Elle dîne en tête-à-tête à ce moment-là avec un des représentants d’Israël en France, Gilles-William Goldnadel, qui lui demande « sinon de tuer le père, au moins de se mettre à jour avec la Shoah. Ce fut chose faite lors d’une interview donnée au Point en février 2011, dans le mois qui a suivi son accession à la tête du Front national, où elle qualifie les crimes nazis de « summum de la barbarie ». Depuis, c’est avec la communauté elle-même que la fille de Jean-Marie Le Pen souhaite se mettre à jour, en tentant de consolider ses réseaux. Tous azimuts. »

À en croire L’Express, il existe donc bien de puissants réseaux juifs qui exercent une influence sur la politique française.

Goldnadel n’est pas le seul représentant de la communauté juive organisée à avoir travaillé au corps Marine Le Pen qui courait comme un âne derrière l’inatteignable carotte de la respectabilité :

« Olivier Rafovitch, ancien porte-parole de Tsahal, proche de l’ex-ministre israélien d’extrême droite Avigdor Lieberman, participe aussi à ce mouvement. « Ici, Rafovitch répète partout qu’il ne faut pas condamner Marine Le Pen », raconte le journaliste Jacques Benillouche, installé depuis 2007 à Tel-Aviv. Rafovitch a par ailleurs pour ami Guy Millière, un très prolifique contributeur de Dreuz.info, un site francophone du courant néoconservateur israélien, souvent conciliant avec les prises de position de Marine Le Pen. »

La franc-maçonnerie juive, le B’nai B’rith (« Les fils de l’alliance » en hébreu) était également à la manœuvre pour normaliser/dissoudre le Front national :

« De manière moins voyante, Richard Abitbol joue aussi un rôle dans la dédiabolisation. L’homme dirige la Confédération des juifs de France et amis d’Israël, mais également une loge du B’nai B’rith – sorte de franc-maçonnerie juive -, la loge Deborah Sam Hoffenberg. Abitbol aurait déjà rencontré Marine Le Pen à plusieurs reprises et, si Bruno Gollnisch le cite régulièrement sur son blog, cela ne doit rien au hasard.

Dans un texte publié en 2015 sur le site de sa Confédération, Richard Abitbol, applaudissant le laïus de Roger Cukierman sur l’irréprochabilité de Marine Le Pen, écrit : « Le passage à l’acte du vote Front national n’est plus un sacrilège !!! » »

« Sacrilège » ? C’est donc le CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France) qui dit le vrai et le faux, le bien et le mal, en République française ? Il se serait substitué à l’Église ?

Le président du CRIF, Roger Cukierman, a fait momentanément miroiter à Marine Le Pen l’ouverture des portes de l’arc républicain dont il aurait les clefs. Mais la présidente du FN ne comprenait pas qu’elle était méthodiquement ballotée, secouée, elle et son parti dans un tamis, afin qu’elle aille de concession en concession, jusqu’à réduire au néant tout ce qui faisait l’attrait du parti de son père. Et finalement, Roger Cukierman, le Caïphe de la République qui s’est substitué au pape, a changé d’avis :

« Échouant à dépasser le stade des débauchages individuels, le FN peine toujours, en 2016, à obtenir un assentiment officiel, institutionnel. Marine Le Pen est une fois de plus restée à la porte du dîner annuel du CRIF au début de mars. Plus dommageable, son président, Roger Cukierman, semble revenir sur ses propos conciliants en multipliant les déclarations hostiles à l’égard de Marine et Marion Le Pen : « Nous devons être exemplaires et sans faille dans le rejet des héritières de Jean-Marie Le Pen », a-t-il attaqué lors du dîner. »

Il s’agit de détruire la maison Le Pen comme doit l’être celle d’Edom (Rome) ; la communauté juive organisée ne raisonne pas exclusivement en termes de tactique politique mais selon une doctrine religieuse.

Marine a été utilisée contre son père, qu’elle a exclu de son propre parti, et Marion contre sa tante, qu’elle trahie à son tour au profit de Zemmour. Pourquoi vouloir se débarrasser de la fille et de la petite-fille Le Pen (après utilisation) alors qu’elles sont aussi soumises que des esclaves ?

Parce qu’il faut par principe détruire tout ce qui peut raviver le souvenir du patriarche Le Pen, ce qu’il représente. La maison Le Pen, française de souche, doit être réduite au néant, comme si elle n’avait jamais existé. Et parce que dans le religion juive, les enfants sont tenus responsables des méfaits de leurs aïeux sur plusieurs générations :

« Yahvé poursuit le méfait des pères sur les enfants, sur les petits-enfants, jusqu’à la troisième et à la quatrième descendance. » (Exode 34, 6-7)

D’où la déclaration de Cukierman sur « le rejet des héritières de Jean-Marie Le Pen ». Et les deux traîtresses à leur propre famille, Marine et Marion, se crêpent le chignon pour savoir laquelle des deux sera la première à se prosterner devant Israël, à Yad Vashem :

« Pas de pèlerinage en Terre sainte pour Marine Le Pen ; pas question pour la présidente du Front national de laisser la place aux autres pour autant. Quand, en janvier 2016, au sortir d’un déjeuner de presse, a fuité dans Le Monde la rumeur d’un prochain déplacement de Marion Maréchal en Israël, sa tante a piqué une familière colère. Les mails échangés avec sa nièce, laquelle lui indique l’avoir déjà prévenue de ce projet par ailleurs peu imminent, n’y changent rien. Dans l’entourage de la députée, on a compris que la première Le Pen à visiter Yad Vashem, le bouleversant mémorial de la Shoah à Jérusalem, ne devait pas être Marion. »

Marine lâchée par Goldnadel, son conseiller en dédiabolisation, au profit de Zemmour

Marine Le Pen faisait face à quelques good cops, comme Goldnadel (ancien membre du comité directeur du CRIF) ou Abitbol, et les bad cops, Cukierman, la LICRA et tous les intellectuels juifs de gauche. Goldnadel peut ainsi dire qu’il aura fait tout son possible pour faire accepter la goya Marine :

« ‘‘Il faut reconnaître que c’est plutôt Israël qui fait la gueule’’, explique Gilles-William Goldnadel, dont la vie se partage entre Paris et Tel-Aviv. C’est une connerie de ne pas recevoir Marine Le Pen. Israël ne manque pas d’ennemis, mais le gouvernement Netanyahou a peur de la réaction de la communauté juive organisée française. » »

Pourtant Marine y croyait, naïvement. Elle confiait au journaliste Jacques Benillouche que :

« Le jour où on comprendra que des juifs nous soutiennent, on aura gagné la dédiabolisation. »

Et ce sont ceux-là mêmes qui l’ont poussée vers la dédiabolisation, contre son père, qui la trahissent maintenant au profit de Zemmour. C’est le cas de Robert Ménard, qui a d’ailleurs pour avocat Goldnadel, qui compte parmi ses clients Florian Philippot [6], lequel a été de ceux qui ont œuvré à l’exclusion de Jean-Marie Le Pen du parti qu’il a fondé. [7]

Goldnadel, qui a été le conseiller en dédiabolisation de Marine Le Pen, a torpillé cette dernière sur CNews le 23 septembre 2021 avec l’aide d’une autre représentante de la communauté juive organisée, Élisabeth Lévy, ainsi que le très servile Pascal Praud (salarié du protecteur de Zemmour, Bolloré).

« Le problème que rencontre Marine Le Pen, explique Goldnadel, c’est qu’elle a la double peine. D’une part, elle a mis de l’eau dans son vin jusqu’à tolérer l’intolérable Cour européenne des droits de l’homme, pour quelqu’un qui n’est pas européiste, c’est vraiment manger son chapeau, et en même temps elle paye quand même le fait de s’appeler Le Pen. »

« Ça c’est vrai » abonde Élisabeth Lévy qui vient d’une famille où « on pratique le pilpoul, cet usage hérité de l’étude talmudique devenue au fil des siècles un jeu et une gymnastique d’esprit. » [8]

On en revient encore à cette culpabilité héréditaire du yahvisme. Pour ces gens-là, qui ne sont toujours pas sortis de l’archaïsme tribal, la responsabilité individuelle n’existe pas ; une famille, un peuple, un pays, une civilisation est coupable ad vitam æternam des « fautes » et « crimes » de leurs aïeux, de leur concitoyens et coreligionnaires.

Et Goldnadel de poursuivre :

« Raison pour quoi par exemple un Ciotti a moins de surmoi pour dire au deuxième tour je voterai Zemmour que de voter Le Pen. C’est cruel, c’est injuste, mais c’est un fait que je constate. Donc, bien entendu, elle a un gros caillou dans sa chaussure. »

Et pour enfoncer le clou de la moquerie, Goldnadel conclut son propos ainsi :

« Je voulais dire, à propos de Marine Le Pen, son calcul de la dédiabolisation n’était valable qui si un autre diable ne sortait pas de la boîte. » [9]

Sous-entendant que la dédiabolisation était une erreur, puisqu’elle laissait la place vacante à un remplaçant de Jean-Marie Le Pen et de Marine, en l’occurrence Éric Zemmour.

Mais ce qu’oublie de rappeler Goldnadel, c’est qu’ils étaient, lui et une partie de la communauté juive organisée, à l’origine de la dédiabolisation, ils en étaient les artisans. Dédiabolisation qui s’est avérée être un piège mortelle pour Marine Le Pen et le FN/RN.

Finalement, pour se venger de sa fille traîtresse, le père Le Pen a déclaré, lors d’un entretien publié par Le Monde le 2 octobre dernier, qu’il soutiendrait Zemmour si ce dernier était le candidat du camp national. [10]

Résumons : la fille trahit le père sur ordre de la communauté organisée ; la nièce trahit la tante pour faire plaisir aux mêmes ; et le grand-père valide ceux qui ont organisé son éjection en utilisant sa fille. Ainsi disparut la maison Le Pen.

« Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister ; et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » (Marc 3 : 24-25)

Lire la suite sur Egalité & Réconciliation

Rappels :

Opération Eric Zemmour : comment faire passer l’homme du système profond pour un résistant au système

Qui sont les financiers et les soutiens d’Eric Zemmour ?

Youssef Hindi – L’Autre Zemmour

« Les années 2022 et 2023 seront décisives pour l’avenir de la France » (Youssef Hindi)