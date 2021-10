Dans un bois sombre

par James Howard Kunstler

Regardez la photo (ci-dessus) montrant le président « Joe Biden » recevant sa piqûre de rappel du « vaccin » Covid-19, avec les médias regroupés à gauche de ce qui est apparemment un décor de scène construit dans une pièce plus grande. Vous vous demandez peut-être : pourquoi se donner la peine de construire un décor pour cet événement dans ou sous la Maison Blanche, quelque part – y compris même de fausses fenêtres éclairées par la lumière du jour – alors qu’il existe un certain nombre de pièces réelles dans la Maison Blanche parfaitement adaptées à la tenue de ce grand événement à la lumière du jour ? Qu’est-ce qui se passe ici ?

Et, au fait, comment savons-nous que « JB » reçoit un véritable booster d’ARNm ? Ou s’agit-il simplement de 10cl de solution saline ? La seringue n’est-elle pas, après tout, un accessoire de plus dans le spectacle ? La vidéo de cet événement a été diffusée partout sur les chaînes de télévision câblées et les sites Web des médias d’entreprise. Aucun d’entre eux n’a commenté l’étrange artificialité de la mise en scène. Et ainsi, le mystère reste entier…..

Cela ne fait que renforcer le soupçon rampant qu’absolument tout ce qui concerne le régime de « Joe Biden » est faux. Et ce, de manière malveillante. Comment se fait-il que tant de mauvaises choses se produisent en même temps dans ce pays s’il n’y a pas une faction qui cherche à le détruire ?

Par exemple, les obligations de vaccination pour le personnel médical. Dans le nord de l’État de New York, WNYT-TV a rapporté hier que 200 employés d’Albany Med, un grand hôpital universitaire régional, sont placés en congé sans solde de sept jours avant d’être licenciés pour avoir refusé le vaccin. La remplaçante d’Andrew Cuomo, la nouvelle gouverneure Kathy Hochul, a bloqué les allocations de chômage pour les infirmières et les techniciens licenciés s’ils persistent à se soustraire au vaccin. Les médecins sont également concernés.

Bien entendu, le licenciement d’un grand nombre de travailleurs de la santé ne fera que rendre plus difficile la prise en charge des patients, qu’ils soient atteints de la Covid ou de tout autre problème de santé, alors en quoi cette politique aide-t-elle qui que ce soit ? (À moins que vous ne considériez que, avec moins de personnel en service, moins de patients hospitalisés pour la Covid seront soumis à l’erreur médicale d’être placés sous ventilateur et traités avec le médicament tueur Remdesivir). Non seulement le traitement précoce efficace avec d’autres médicaments a été banni des normes de pratique médicale officielles aux États-Unis, mais le simple fait d’en parler a été interdit, notamment par l’application YouTube de Google.

Cette coercition exercée sur les travailleurs de la santé a lieu dans tout le pays, bien sûr, et pas seulement dans l’État de New York. Ces infirmières et techniciens travaillent autour de patients atteints de Covid depuis bientôt deux ans, et nombre d’entre eux ont contracté la maladie, avec ou sans symptômes, ce qui leur confère une immunité naturelle. Alors, quel est l’intérêt de leur imposer les vaccins ? Il est également avéré que les personnes vaccinées sont susceptibles d’attraper la maladie et que, dans tous les cas, les vaccinés portent une charge virale plus lourde que les non-vaccinés, ce qui en fait des propagateurs plus efficaces. Il est également avéré que la vaccination de masse au milieu d’une pandémie favorise la mutation de nouvelles variantes de virus qui sont de moins en moins affectées par les vaccins.

Jeudi soir, CNN a diffusé une séquence dans laquelle son médecin attitré, Sanjay Gupta, harcelait Andrea Babinski, une infirmière de La Crosse, dans le Wisconsin, qui a décidé de quitter son emploi à l’hôpital Gundersen plutôt que de se faire vacciner. Le Dr Gupta, perplexe, lui a demandé pourquoi. Mme Babinski a répondu qu’elle était préoccupée par la coagulation du sang. Le Dr Gupta a rejeté son inquiétude en disant : « Si vous avez un trouble de la coagulation, vous devriez vous faire vacciner. » Vraiment… ?

Après la séquence, le Dr Gupta et Anderson Cooper ont secoué la tête avec une perplexité amusée devant la stupidité obstinée de l’infirmière. Ils n’ont apparemment pas été informés que la protéine de pointe produite par le vaccin est connue pour se lier à la paroi endothéliale des vaisseaux sanguins et favoriser la formation de caillots sanguins, entraînant toute une série d’événements mortels tels que l’infarctus du myocarde et l’hémorragie cérébrale – crise cardiaque et accident vasculaire cérébral – ainsi qu’un large éventail de lésions organiques et de troubles neurologiques.

Le système de suivi de Medicare indique que 48 465 personnes sont décédées dans les 14 jours suivant une injection de vaccin. Nombre d’entre elles présentaient des comorbidités, bien sûr, de sorte que tous les décès ne peuvent être directement attribués aux vaccins, mais les autorités de santé publique répugnent à pratiquer des autopsies qui pourraient établir la vérité sur cette question. Quoi qu’il en soit, le CDC a récemment décidé qu’il ne considérerait comme officiellement vaccinés que les personnes se trouvant à plus de 14 jours d’un vaccin – ainsi, aucun des décès susmentionnés n’aurait été considéré comme une personne vaccinée selon cette règle. Vous voyez comment ils manipulent les statistiques pour que les Américains soient aussi mal informés que possible ?

Malgré tous les efforts déployés pour embobiner le public, le régime de « Joe Biden » a presque épuisé la corde de la paranoïa Covid et en a tiré toute l’utilité politique. À l’avenir, cela ne fera que se retourner contre eux. Pensent-ils que démolir les services hospitaliers tout en privant des milliers de travailleurs de la santé de leurs revenus est une stratégie gagnante ? Ce sont des menaces existentielles pour les citoyens américains.

Tout le reste, sous la surveillance de « Joe Biden », ressemble à un pyromane qui cherche à brûler le pays. Plus de 10 000 intrus haïtiens ont été subrepticement dispersés de Del Rio, au Texas, vers les régions les plus reculées des États-Unis. Le gouvernement n’a fait aucun effort pour les vacciner – qu’est-ce que cela vous dit ? Plus de 100 000 autres opportunistes envahisseurs venus du monde entier se dirigeraient vers la frontière sud. Un mois après la chute de l’Afghanistan, et après les auditions de cette semaine à la Chambre et au Sénat, personne ne sait encore qui a donné l’ordre insensé d’abandonner la base aérienne de Bagram, près de Kaboul. Le projet de loi malhonnête des Démocrates sur les « infrastructures » se fane au Congrès. Les prix des denrées alimentaires et de l’énergie augmentent rapidement, avec des pénuries à l’horizon. Les marchés financiers vacillent. Et le conseiller spécial John Durham est de retour sur la scène avec de nouvelles actions contre le cabinet d’avocats préféré d’Hillary Clinton, Perkins Coie, facilitateur de la campagne séditieuse RussiaGate. Mettez tout cela ensemble et vous avez un mécanisme qui ressemble à un grille-pain « Joe Biden ».

Dans un coin reculé de la News-O-Sphere, quelqu’un qui se fait passer pour John McAfee s’attarde sur un canal Telegram intitulé « OfficialMcAfee ». John McAfee, pour ceux qui ne le savent pas, est le riche inventeur d’un logiciel antivirus qui s’est retrouvé en désaccord avec le gouvernement américain, a perdu la tête et s’est soi-disant suicidé en Espagne en juin dernier. Aujourd’hui, il est apparu sur cette application de médias sociaux dans une série de vidéos et d’informations cryptées. On ne sait pas s’il est encore en vie ou s’il a enregistré ces vidéos avant de se suicider. Mais il avait menacé de diffuser des téraoctets de preuves numériques contre ses antagonistes, notamment des vidéos d’inconduite sexuelle entre des personnalités politiques connues liées à feu Jeffrey Epstein, ainsi que des documents compromettants du DNC et des dossiers de la campagne d’Hillary Clinton de 2016. Ces déversements d’informations ont commencé et le personnage qui semble être John McAfee dans les vidéos Telegram affirme que les déversements contiendront des documents de plus en plus choquants dans les semaines à venir.

Toute cette activité est évidemment bizarre à un point jamais vu dans les affaires nationales avant l’ère du « deep fake« – au point que la réalité est presque impossible à établir pour le moment. Nous sommes un peuple perdu dans un bois sombre. Lorsque vous êtes perdu, la première chose que vous devez faire est d’arrêter votre locomotion inutile et autodestructrice, de vous accroupir sur place et d’évaluer soigneusement ce qui vous entoure. Même si tout le reste est trouble et perplexe, une chose est sûre : il y a un moyen de sortir de ces bois sombres. Restez calme et alerte et la sortie se révélera d’elle-même.

Traduit par Hervé pour Vers où va-t-on ?