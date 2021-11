On ne rit pas : Castex de nouveau « cas contact »… et positif au couillonavirus

Le petit Gaby l’avait dit : le démarrage de cette 5ème vague de propagande est « fulgurant » ! Il fallait donc que Jean Castex montre l’exemple… Et comme notre premier ministre ne fait jamais les choses à moitié, il aurait aussi été testé positif au Covid ! On va tous mourir les amis. De rire. Sauf si on se fait inoculer la énième dose magique… OD

Jean Castex, cas contact dans l’après-midi, finalement testé positif au Covid-19 ce soir

Le Premier ministre a été testé positif au Covid-19 a-t-on appris ce lundi soir en fin de soirée.

D’abord considéré comme cas contact dans l’après-midi par Matignon, l’AFP a, ce lundi soir en fin soirée, affirmé que Jean Castex avait finalement été testé positif au Covid-19. Son test PCR était attendu ce soir après que l’une de ses filles a été testée positive ce même jour.

Midilibre.fr, le 22 novembre 2021

