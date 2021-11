Référendum sur le pass sanitaire en Suisse le 28 novembre

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

En Suisse, la votation populaire du 28 novembre 2021 a déjà commencé. De nombreux citoyens votent déjà par correspondance, tandis que d’autres se rendront aux urnes le 28 novembre. Trois objets sont à l’ordre du jour : une initiative pour renforcer les soins infirmiers, une initiative sur la désignation des juges par tirage au sort et la « modification de la loi Covid-19 du 19 mars 2021 ».

Cette 3ème proposition implique l’approbation du certificat Covid ou « passeport santé » et l’imposition d’un régime d’exception qui viole les droits constitutionnels des citoyens et les compétences des entités fédérées, en contournant le processus démocratique, mais sans le dire clairement.

Peu importe que l’on soit vacciné ou non, cela n’a aucune importance, car le QR code ne concerne pas la santé des citoyens, mais le contrôle des individus. Nous pouvons déjà voir dans de nombreux pays européens comment le « certificat Covid » est utilisé comme une arme liberticide. En Italie, il n’est pas délivré par les autorités sanitaires mais par le ministère des finances. Le laissez-passer Covid est nécessaire pour travailler ou pour aller au lycée, y compris pour ceux qui font du télétravail. La Slovénie a imposé une politique « sans certificat, pas d’essence » qui empêche les personnes non vaccinées de conduire leur voiture, et même les élus du Parlement européen et l’ensemble du personnel des institutions de l’Union ne sont pas autorisés à faire leur travail sans montrer le tristement célèbre « code QR ».

La Suisse est le seul pays d’Europe où la population a encore la possibilité de contrer cet agenda maléfique.

Il est vital que les Suisses votent NON aux amendements de la loi Covid lors de ce référendum et envoient un message fort au monde : nous rejetons le pass de l’esclavage Covid !

Lire la suite sur Children’s Health Defense Europe

Rappel :

