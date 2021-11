Mgr Viganó : « La vaccination est le baptême satanique »

« Elle marque ceux qui le reçoivent du signe de la bête »

« Portae inferi non praevalebunt [les portes de l’enfer ne prévaudront pas]. Ce sont des paroles bien connues de nous et sur cette base nous savons que la victoire finale appartient à Dieu. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l’âme ; mais craignez plutôt Celui qui peut détruire et l’âme et le corps, dans la géhenne ».

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

Rappels :

L’archevêque Carlo Maria Vigano appelle à une alliance anti-mondialiste internationale

Quand le Pape fait la pub du vaccin de Pfizer. Le jugement sans appel de Mgr Vigano