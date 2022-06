Aide à l’euthanasie pour les pauvres au Canada. Vite la dépopulation !

Si vous êtes pauvre l’État canadien paie votre suicide ! Mi-mai 2022, le Canada annonce l’aide à l’euthanasie pour les pauvres (l’aide au suicide assisté pour les pauvres), comme « moyen de lutte contre la pauvreté insoutenable ». Le gouvernement Trudeau va payer les pauvres qui souhaitent mourir pour ne plus souffrir de la pauvreté !

Non non vous ne rêvez pas. Alors qu’il suffirait que le top 5 des hommes les plus riches du monde partagent leur fortune pour éradiquer la pauvreté dans le monde, étant donné que notre société est gouvernée par une cabale d’élites sectaires individualistes et égoïstes dénuées d’humanité et qui plus est adepte du luciférisme et du satanisme, il n’en est rien. Ils font carrément mieux et plus simple : l’invention de l’euthanasie pour les pauvres !

Le plan de dépopulation mondiale de l’élite et de sa secte fétiche, la franc-maçonnerie, doit accélérer, voyez ! Entre les dangereux complotistes anti-vaxx qui refusent de se faire injecter le vaccin, les vaccinés qui se réveillent à cause des complotistes qui font trop de bruit et les chemtrails qui ne font pas assez d’effets puisque nous sommes trop résistants, des cafards quoi, eh bien il faut user de tous les moyens possibles pour accélérer la dépopulation ! Alors des pauvres, qui ne servent à rien en plus d’être un fardeau pour la société, bon ben bon débarras !

Soyez-en sûrs c’est exactement comme cela que pensent les élites. N’hésitons pas à parler de démocide (la mort par l’État).

Nous vous redirigeons de ce pas vers un très bon article sur le sujet, qui relate bien le caractère dystopique et immoral de cette nouvelle annonce qui s’ajoute à la longue liste de changements sociétaux luciféro-satanistes effectués par la cabale depuis le début de la plandémie (pseudo-pandémie) de covid-19 :

