Electricité : ils se foutent carrément de notre gueule

Ils ont ruiné EDF en la vampirisant au profit des parasites de la finance. Aujourd’hui la crise énergétique qu’ils ont sciemment créée fait exploser les prix et ruine le pays… Il faut supprimer l’ARENH et renationaliser EDF ! On court droit à la catastrophe, avec le risque d’une France à feu et à sang… Il semble que les fossoyeurs aient compris la menace puisque depuis hier c’est le grand rétropédalage : les centrales nucléaires fermées vont finalement rouvrir (quid de la corrosion ?)… et Gabriel Attal a annoncé que le bouclier tarifaire ne serait pas supprimé en 2023 ! Attendons de voir la suite, avec eux le pire est toujours devant… OD

(Canard Réfractaire, 2 septembre 2022)

Rappels :

Ils sont en train de couler EDF et notre réseau d’électricité au nom de la “concurrence” qui devait faire baisser les prix !

« Au secours, la crise énergétique arrive » (Charles Gave)

L’incroyable arnaque de la hausse du prix de l’électricité