Dieu est mort selon le Forum économique mondial, qui a également déclaré que « Jésus est une fake news » et que les dirigeants du WEF ont « acquis des pouvoirs divins » pour contrôler l’humanité.

Selon le WEF (World Economic Forum), une nouvelle religion mondiale a vu le jour, unissant toute l’humanité en un culte sur l’autel de la science du climat, du techno-communisme et de l’eugénisme.

Si vous avez du mal à croire que le WEF de Klaus Schwab soit parvenu à un tel stade, c’est que vous n’avez manifestement pas prêté attention aux récents développements.

Le bras droit de Klaus Schwab, Yuval Noah Harari, a annoncé que le WEF réussit tellement bien ses projets qu’il « acquiert des pouvoirs divins » de « création et de destruction ». Le blasphème ne s’arrête pas là. Harari promet également que le WEF transformera les gens en dieux.

Le WEF est également de plus en plus hostile au christianisme et aux religions traditionnelles. Si vous lisez un peu entre les lignes, il est clair que le WEF tente délibérément de supplanter Jésus.

Selon le Forum économique mondial, Jésus est une fausse nouvelle, Dieu est mort et vous n’avez pas d’âme. Vous êtes un « animal piratable » qui n’a pas de libre arbitre.

Le Forum économique mondial a passé des décennies à infiltrer secrètement des gouvernements démocratiquement élus, à infiltrer des cabinets et à exercer une énorme influence sur le monde depuis les couloirs du refuge suisse de Schwab à Davos.

Ces tyrans sont maintenant devenus arrogants et confiants dans leur propre succès. Ils ne se cachent plus dans l’ombre ou ne tirent plus les ficelles des marionnettes derrière le rideau.

Selon M. Schwab, son rôle est de façonner la « transformation » du monde dans la période actuelle. Et, sans surprise, il admire le système autoritaire de contrôle de l’Etat chinois.

Lorsque les dirigeants et les gouvernements du monde sont sous leur contrôle étroit, la démocratie occidentale est détruite. Le Canada de Trudeau est devenu un désert de contrôle autoritaire. La Nouvelle-Zélande de Jacinda Ardern est peut-être encore plus étroitement contrôlée par les technocrates de Davos.

Pourquoi devraient-ils nous respecter et respecter nos droits humains et constitutionnels s’ils nous considèrent comme des « animaux à pirater », incapables de penser librement ?

Jetez un coup d’œil au Brésil pour avoir un aperçu de l’avenir. Les partisans du président Bolsonaro protestent contre ce qu’ils appellent une élection manifestement injuste et corrompue. Le favori du WEF, Lula, qui n’a même pas encore pris ses fonctions, a déjà commencé à jouer le jeu de Klaus Schwab, en gelant les comptes bancaires des manifestants dans le cadre d’une répression brutale de la liberté d’expression et du droit de manifester pacifiquement.

D’abord le Canada, maintenant le Brésil. Le prochain pays sera-t-il les Etats-Unis ?

Le milliardaire français Philippe Argillier prétend avoir des données qui révéleront 38 personnes qui dirigent le monde et un « gouvernement de l’ombre ». Bill Gates fait partie des 38 personnalités non élues qui influencent le quotidien de 8 milliards de personnes. Argillier dit avoir des preuves que l’administration Biden reçoit des ordres directement de ce gouvernement fantôme.

Pour un aperçu d’un avenir dirigé par un gouvernement fantôme, consultez la récente déclaration de Bill Gates. Gates joue à Dieu depuis longtemps. Il y a des années, Robert F. Kennedy nous avait mis en garde contre cet aspect de la psychologie de Gates.

Selon Kennedy Jr., l’Organisation mondiale de la santé « conduit des expériences sociales et médicales mondiales » avec la vision de son méga-donateur Bill Gates et sa « croyance religieuse qu’il peut utiliser la technologie (vaccins et agriculture OGM) pour parvenir à être le sauveur de toute l’humanité. »

La stratégie de Gates consistant à acheter l’OMS [Organisation mondiale de la santé] et à mettre sous son contrôle les responsables américains de la santé tels que Tony Fauci et Deborah Birx indique que le co-fondateur de Microsoft peut désormais « établir une politique de santé mondiale pour 8 milliards de personnes et vous pouvez même vérifier les détails les plus intimes », a écrit Kennedy Jr. sur sa page Instagram*.

Pas plus tard que la semaine dernière, Gates a été pris pour un faux sauveur disant aux dirigeants mondiaux qu’il était temps qu’un « comité de la mort » décide qui avait le droit de vivre et de mourir.

Bien sûr, le « comité de la mort » de Gates fait partie de l’idée de l’élite mondiale de réduire la population mondiale, qui est l’obsession de cette entreprise satanique. C’est le monde brutal et sans âme que Gates et le gouvernement fantôme du Forum économique mondial sont déterminés à inaugurer dans le cadre de la Grande réinitialisation.

Cependant, nous ne pouvons pas permettre à leur religion maléfique de devenir la nouvelle normalité.

Bien sûr, les « commissions de la mort » de Gates ont beaucoup à voir avec l’obsession de l’élite mondialiste pour la dépopulation. C’est le monde brutal et sans âme que Gates et le gouvernement fantôme du Forum économique mondial sont déterminés à dévoiler dans le cadre de leur Grande Réinitialisation.

Regardez l’une des vidéos dans la zone de description ci-dessous pour une plongée plus approfondie dans ces plans.

Klaus Schwab : « Dieu est mort » et le WEF « acquiert des pouvoirs divins »

Lien vers la vidéo en anglais: https://rumble.com/embed/v1uc27s/?pub=4

Article d’origine: https://rusdozor.ru/2022/12/02/klaus-shvab-bog-mertv-a-vef-priobretaet-bozhestvennye-sily_1222561/

Source : Les Observateurs, le 9 décembre 2022

Rappels :

Klaus Schwab en plein délire mégalomaniaque : « L’avenir est construit par nous, une puissante communauté, ici, dans cette salle »

Yuval Noah Harari, l’architecte du plan criminel

La modification ou le hacking de la nature humaine à son insu est un acte génocidaire. Quid du programme de la galaxie de Klaus Schwab ?

« Avons-nous besoin de tant d’humains ? »

Prendre le contrôle de l’humain, l’ultime objectif

Ils injectent un code génétique dans votre organisme ! (A. Henrion-Caude)

PLANDEMIE – Gates, Soros, Rockefeller, Buffet, Bezos : l’idéologie néo-malthusienne des élites globalistes