Bonduelle coupable de vouloir nourrir les populations

par Modeste Schwartz

L’entreprise Bonduelle aurait-elle négligé le dernier versement de sa cotisation à telle ou telle association philanthropique assurant la tranquillité des acteurs économiques dans l’Empire du bien ? C’est ce qu’on finirait par soupçonner au vu de l’avalanche d’ennuis qui s’abat sur ce groupe.

Ayant (en toute légalité du point de vue français) poursuivi ses activités en Russie, Bonduelle s’y serait « rendu coupable » d’envoyer, entre autres nécessiteux, aussi quelques colis alimentaires à des soldats russes (dont l’ordinaire n’a pas l’air bien folichon). Stéphane Kenech, journaliste à l’abri du chômage (grâce notamment à Arte et autres médias de grand chemin abondamment financés par nos impôts) et délateur à ses heures perdues, a donc balancé Bonduelle sur Twitter : dans l’esprit de la Macronie, on ne fera jamais assez de mal à l’économie française.

Du coup, la filiale ukrainienne du groupe se retrouve elle aussi dans le collimateur de « l’agence ukrainienne anticorruption » (sic).

Bonduelle plaide coupable : c’est vrai, l’humanité cherche à survivre

Il va de soi que Bonduelle, loin de se rebiffer, accepte la punition tête baissée, en niant même la réalité d’activités caritatives pourtant parfaitement légales.

Ils se sentent même obligés de justifier leur décision de ne pas quitter la Russie : « notre mission d’entreprise c’est nourrir les populations ». Ce qui est d’ailleurs vrai des populations de France comme de celle de Russie ou d’Ukraine – de France, où William Saurin risque pourtant d’avoir à fermer des sites faute de pouvoir acquitter les factures d’énergie.

Bonne occasion de se souvenir que, du point de vue de la philanthropie davosienne et des donneurs d’ordre de la presse qui fait vivre les si nombreux Stéphane Kenech de ce bas monde, carnivores ou amateurs de conserves Bonduelle, que le viol de la candide Ukraine figure ou non au nombre de nos passe-temps, nous sommes tous des soldats russes : toute calorie produite pour la survie d’un « mangeur inutile » (Bill Gates) est une calorie volée à la déesse Gaïa et à ses chers dauphins, avec l’intention perverse de faire pleurer sainte Greta et d’attrister Santa Klaus Schwab.

Le Courrier des Stratèges, le 12 janvier 2023

