Combien de temps Macron pourra-t-il tenir ?

C’est la question en effet. A voir le chaos qui se développe dans les rues de Paris et des grandes villes du pays après le rejet des deux motions de censure à l’Assemblée, on peut se demander ce qui sauvera le gouvernement Borne, voire le provocateur de l’Elysée. A moins que le chaos ne fasse justement partie du plan des marionnettistes – et ne serve de prétexte à un nouveau passage en force. Il paraît que Macron va « consulter » toute la journée. Si c’est pour remplacer Borne par Larcher, Bayrou ou Le Maire, ça ne fera évidemment qu’attiser la colère et amplifier les blocages… OD

Les forces de l’ordre ont couru après des manifestants insaisissables et ne savent plus où aller à l’entrée de la rue Lesdiguières (dans le 4ème arrondissement de Paris)

Combien de temps Macron peut-il encore tenir ? C’est la question qui nous est venue spontanément, à Eric et à moi, en suivant, ce 20 mars au soir, manifestants et policiers dans Paris. Récit d’une promenade nocturne où nous avons vu des jeunes visiblement bien organisés jouer à « Tom et Jerry » avec la police. Chronique d’une situation qui échappe visiblement au pouvoir macronien.

