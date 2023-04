Hexa-X : le projet 6G de l’UE et ses objectifs secrets

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

Pour le développement de la 6G, l’UE a lancé le projet Hexa-X. Le réseau 6G devrait être opérationnel vers 2030. Mais à quoi sert la transmission de données 6G à très haut débit ? Découvrez dans cette émission les objectifs effrayants de ce projet.

Alors que la disponibilité de la nouvelle norme de téléphonie mobile 5G en Allemagne est encore presque insignifiante, on travaille déjà sur la 6G, la sixième génération de téléphonie mobile. Le réseau 6G devrait être opérationnel vers 2030 et permettre une transmission de données à très haut débit. Pour ce faire, l’Union européenne a mis en place le projet Hexa-X pour la recherche et le développement de la 6G. Dans ce projet, 22 entreprises dirigées par Nokia travaillent dans le but de faire de la 6G un élément indispensable de notre société.

La page d’accueil d’Hexa-X explique, entre autres, les objectifs de la 6G. On peut y lire : « Le changement climatique, les pandémies, […] ainsi que la méfiance et les menaces pour la démocratie sont quelques-uns des défis sociétaux sans précédent de notre époque. Les réseaux sans fil, qui sont l’élément central d’une société numérisée, doivent refléter ces besoins complexes […] et fournir de manière proactive des solutions numériques durables […]. »

Le lecteur attentif se pose la question suivante : Comment une nouvelle technologie comme la 6G peut-elle éliminer la méfiance de la population à l’égard de notre démocratie ? La méfiance n’est pas une question technique. La méfiance est un sentiment, une remise en question critique due à des dysfonctionnements évidents. Une réponse possible se trouve dans l’exposé du directeur général de Nokia, Pekka Lundmark, lors du Forum économique mondial de cette année : Lundmark part du principe que d’ici huit ans environ, les appareils de télécommunication comme les smartphones seront directement intégrés dans notre corps. Des capteurs intégrés surveilleront également notre corps et transmettront directement les résultats. Le groupe chinois Huawei définit donc la 6G comme un réseau neuronal. Les réseaux neuronaux stimulent sur l’ordinateur des structures qui ressemblent au cerveau, afin de relier l’homme au monde informatique et d’inaugurer une ère dans laquelle tout est saisi et connecté.

L’homme doit donc être fusionné avec l’ordinateur, ce qui permet aussi par la force des choses de le contrôler. Toute méfiance ou remise en question de l’opinion politique donnée peut ainsi être contrôlée et manipulée par la 6G.

Mais comment ce contrôle 6G manipulateur et incessant est-il techniquement réalisable ? La future norme de téléphonie mobile 6G aura très probablement des fréquences supérieures à 100 gigahertz. Dans cette plage, les ondes se comportent déjà plus comme de la lumière. L’inconvénient : ces ondes ne pourront vraisemblablement pas ou peu traverser les arbres, les murs des maisons ou autres. Pour garantir une irradiation sans faille et un contrôle des personnes, les antennes 6G devront donc à l’avenir être installées à proximité immédiate et partout où des personnes se trouvent. Quoi de plus idéal que d’utiliser des lampes LED comme « antennes radio », puisque les LED se trouvent partout où vivent les gens ?

Comme le montre l’émission « Optogénétique – la voie planifiée vers un contrôle sans faille de nos cerveaux ? » [www.kla.tv/22958], l’objectif est d’intégrer un capteur dans chaque lampe LED afin d’utiliser la lumière LED pour la transmission numérique de données au moyen de la technique VLC. Cela signifie que partout où se trouvent des LED, un échange de données doit avoir lieu à l’avenir. La transmission de données est possible même lorsque les LED sont éteintes, ce qui permet de les utiliser comme antennes 6G.

Il est évident que les dirigeants de l’UE et les plus hauts acteurs économiques s’efforcent de dominer nos esprits à l’aide de la technologie VLC et de la nouvelle norme de téléphonie mobile 6G, ce qui devrait être le rêve de tout dictateur. Étant donné que la plupart des gens sont totalement dépendants de leurs smartphones et ne peuvent plus imaginer vivre sans leur téléphone portable, le risque est grand que les rêves des dirigeants de l’UE, avec l’aide de Pekka Lundmark et de ses acolytes, se réalisent : Les populations sont libérées de leur méfiance problématique et peuvent par conséquent accepter docilement et sans volonté toute nouvelle technologie ou mesure gouvernementale.

Mais pour tous ceux qui ne partagent pas ces rêves et qui imaginent un autre avenir, il est recommandé de s’opposer avec véhémence à ces nouvelles technologies et d’attirer l’attention de leur entourage sur ces dangers.

Kla.TV, le 26 janvier 2023

