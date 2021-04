Le bouchon finira-t-il par sauter ? Les gens en ont assez… OD

« Danser encore ». Sur les places du marché, les parvis des mairies ou les halls de gare, du petit village à la grande métropole, les gens se réunissent pour chanter leur envie de danser encore. Cette chanson est en train de faire, physiquement, le tour de France et même de la planète. Dès sa mise en ligne par le groupe HK et les Saltimbanks, groupe engagé dans les luttes sociales, elle a rencontré un énorme succès et les gens la reprennent un peu partout.

Rappel (dans un genre plus radical) :

« Salut à toi » : la version anti-oligarchie