Les vaccinés sont des bombes virales : les sources officielles

« Les vaccinés sont des bombes virales qui attrapent le COVID, même après deux injections, et le disséminent à tout vent, contrairement aux fake news propagées par le Président de la République et par les porte-parole de sa caste. Cette information, qui remet en cause la doctrine officielle vantant les mérites de la vaccination contre le COVID, repose sur les sources les plus sérieuses. Nous les passons en revue aujourd’hui.

Que les vaccinés soient des bombes virales qui menacent la santé de tous lorsqu’ils ne respectent pas les gestes barrières, telle est l’affirmation prononcée par Rochelle Walensky (en photo ci-dessus), lors d’une conférence de presse du 30 juillet 2021. L’intéressée est directrice du CDC, le Centre du Contrôle des Maladies aux Etats-Unis.

Le CDC pointe ces bombes virales que sont les vaccinés

Cette affirmation se fonde sur une étude, publiée le 6 août 2021, concernant 469 habitants de Barnstable County, Massachusetts, en juillet 2021, reconnus contaminés par le variant delta. L’étude montre que :

Among the 469 cases in Massachusetts residents, 346 (74%) occurred in persons who were fully vaccinated; of these, 301 (87%) were male, with a median age of 42 years. Vaccine products received by persons experiencing breakthrough infections were Pfizer-BioNTech (159; 46%), Moderna (131; 38%), and Janssen (56; 16%); among fully vaccinated persons in the Massachusetts general population, 56% had received Pfizer-BioNTech, 38% had received Moderna, and 7% had received Janssen vaccine products.

Autrement dit, le vaccin ne semble pas avoir eu d’effet de protection sur la circulation du virus. Ce constat amène le CDC à conclure :

On July 27, CDC released recommendations that all persons, including those who are fully vaccinated, should wear masks in indoor public settings in areas where COVID-19 transmission is high or substantial.

Tout le monde devrait donc porter le masque en intérieur, y compris les personnes pleinement vaccinées. C’est exactement le contraire de ce que choisit le gouvernement en France, au nom de la lutte contre l’épidémie.

Les propos sans ambiguïté de Rachelle Walensky

Cette étude a conduit la directrice du CDC à déclarer, le 30 juillet :

On July 27th, CDC updated its guidance for fully vaccinated people, recommending that everyone wear a mask in indoor public settings in areas of substantial and high transmission, regardless of vaccination status. (Traduction : Le 27 juillet, le CDC a mis à jour son guide pour les personnes vaccinées, recommandant que chacun porte un masque en intérieur, dans les zones de transmission haute et forte, quel que soit le statut vaccinal.)

Ces demandes, expliquées et répétées, sont restées lettre morte en France. Peut-être que Delfraissy et compagnie détiennent des chiffres qui infirment les études américaines… On aimerait qu’ils nous les montrent.

En Suisse, ces affirmations ont été reprises par les instances officielles, créant une forte émotion qui a conduit à arrondir les angles.

