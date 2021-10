Mes quatre vérités à Eric Zemmour

« Monsieur Zemmour, vous profitez de l’illettrisme des Français pour leur faire croire que l’islam serait responsable de tout… Vous êtes un agent du Système. »

(Jean-Pierre Aussant, 13 octobre 2021)

La vraie mission de Mr Zemmour qui veut nous faire croire – contre l’évidence historique – , que les migrants musulmans seraient la cause du génocide culturel de l’occident chrétien et en particulier de la France, est de faire perdurer la république illégitime (issue du coup d’état jacobin de 1793 et dont les lobbys actuels du politiquement correct sont les avatars). Qu’il en soit lui-même conscient, qu’il soit manipulé à son insu ou pas, n’a au fond aucune importance.

Rappel :

Opération Eric Zemmour : comment faire passer l’homme du système profond pour un résistant au système