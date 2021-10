Etats-Unis : Les pénuries continueront jusqu’à ce que tout le monde soit vacciné… prévient le secrétaire adjoint au Trésor !

Le secrétaire adjoint au Trésor américain a prévenu les Américains que la seule façon d’arrêter le fléau des rayons vides dans le pays est que chaque habitant se fasse vacciner.

Lors d’une interview accordée jeudi à la chaîne ABC, Wally Adeyemo, le deuxième plus haut fonctionnaire du département du Trésor, a semblé faire publiquement chanter les Américains qui n’ont pas encore été vaccinés contre le Covid-19

Il a également semblé accuser les personnes non vaccinées d’être responsables de la pénurie actuelle de biens de consommation, ce qui a conduit de nombreuses personnes à se moquer du président en le surnommant « Empty Shelves Joe » (Joe aux rayons vides).

RT rapporte : Malgré les photos virales montrant des milliers de cargos entassés dans le port de Los Angeles, prêts à décharger leurs marchandises, M. Adeyemo a affirmé que les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui touchent tant de détaillants américains sont un problème international et ne se résorberont que lorsqu’un pourcentage suffisant du pays aura été vacciné.

Décrivant les conditions économiques désastreuses comme « une économie en transition », Adeyemo a reconnu que « nous voyons des prix élevés pour certaines des choses que les gens doivent acheter. » S’il a fait l’éloge des mesures de relance de l’administration, il a également rejeté la faute sur les personnes non vaccinées.

La réalité, c’est que la seule façon de réussir cette transition, c’est que tous les Américains et tous les habitants du monde se fassent vacciner.

Alors que le journaliste d’ABC a suggéré à plusieurs reprises que les pénuries de papier toilette et d’autres articles achetés en urgence dans le pays pouvaient être attribuées à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement internationale, un nombre croissant d’Américains demandent des réponses concernant la nature étrangement spécifique de certains produits manquant dans les rayons des magasins. Certains ont même exprimé des doutes quant à la possibilité que les pénuries soient introduites délibérément, soit pour attiser la haine contre les personnes non vaccinées, soit pour maintenir les Américains dans une situation économique déséquilibrée alors qu’ils s’habituent aux perturbations sauvages de la pandémie.

Adeyemo n’a pas rendu service au cabinet Biden en ajoutant de l’huile sur le feu de la conspiration, expliquant que la raison principale pour laquelle Biden continuait à faire pression pour que tout le monde soit vacciné était que ce n’est qu’alors que la Maison Blanche pourrait « fournir les ressources dont le peuple américain a besoin pour passer de l’autre côté » du problème de la chaîne d’approvisionnement.

Bien qu’ils accusent le secteur du transport maritime international d’être à l’origine de l’inoccupation des rayons aux États-Unis, les médias ont reconnu que les ports de Los Angeles et de Long Beach, qui traitent à eux deux 40 % des importations nationales, ont connu l’année dernière les années les plus chargées de leur histoire, ce qui contredit l’idée que les produits qui manquent dans les rayons américains n’existent tout simplement pas. Cependant, de nombreux camionneurs travaillant pour des sociétés de transport maritime se sont opposés à l’idée d’une vaccination obligatoire, laissant les flottes de leurs entreprises en sous-effectif, et d’autres ont fait grève pour réclamer de meilleures conditions de travail.

L’administration Biden a tenté de résoudre le problème de la chaîne d’approvisionnement en demandant que le port de Los Angeles fonctionne 24 heures sur 24, mais alors qu’il a fait l’éloge de sa propre promesse en la qualifiant de « changement de donne », le directeur exécutif du port a clairement indiqué qu’aucun calendrier n’avait été établi pour le changement d’horaire promis. Pendant ce temps, le cabinet de Biden est apparu comme étant terriblement déconnecté de la réalité – le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a par exemple qualifié la question des étagères vides de problème de « grande classe » en début de semaine, suscitant des critiques tant à gauche qu’à droite. Et le secrétaire aux transports, Pete Buttigieg, est discrètement en congé de paternité depuis la mi-août, laissant le pays sans même un semblant de supervision logistique alors que l’engorgement des cargaisons ne montre aucun signe de dissipation.

La pénurie de main-d’œuvre se fait sentir bien au-delà des États-Unis, mais souvent pour des raisons similaires. En Italie, des milliers de manifestants ont bloqué le déchargement des cargos en début de semaine. Les manifestants étaient outrés par l’adoption par le pays d’une politique de vaccination obligatoire contre le travail similaire à celle menacée par l’administration Biden. Le gouvernement britannique a supplié les chauffeurs routiers de reprendre le travail, allant même jusqu’à attirer des chauffeurs étrangers avec des visas temporaires, alors que le pays s’inquiète de ses propres problèmes de rayons vides.

Les camionneurs australiens se sont unis à d’autres syndicats pour exercer une pression sur le gouvernement, qui a maintenu des villes comme Melbourne en état d’urgence pendant des mois, malgré le nombre infime de cas de Covid-19 signalés. Il y a plus d’un an, le gouvernement mettait déjà en place des politiques du type « pas de vaccin, pas de travail » et a montré la voie en exploitant la pandémie pour transformer les « démocraties » des « Five Eyes » en États policiers.

Aube Digitale, le 20 octobre 2021

Rappels :

