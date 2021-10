« Au cours de mon travail de journaliste j’ai mené des recherches sur des sujets parfois vraiment déconcertants ; mais celles que j’ai effectuées ici sont parmi les plus terrifiantes ». – Ben Norton

Les gouvernements occidentaux de l’alliance militaire de l’OTAN développent des tactiques de « guerre cognitive », se fondant sur de supposées menaces de la Chine et de la Russie.

Par Ben Norton

L‘OTAN développe de nouvelles formes de guerre pour mener une « bataille pour le cerveau », selon les termes de l’alliance militaire.

Le cartel militaire de l’OTAN dirigé par les États-Unis a testé de nouveaux modes de guerre hybride contre les adversaires qu’il s’invente, notamment la guerre économique, la cyberguerre, la guerre de l’information et la guerre psychologique.

Aujourd’hui, l’OTAN met au point un tout nouveau type de combat qu’elle a baptisé « guerre cognitive ». Décrite comme une « militarisation des sciences du cerveau », cette nouvelle méthode consiste à « pirater l’individu » en exploitant « les vulnérabilités du cerveau humain » afin de mettre en œuvre une « ingénierie sociale » plus sophistiquée.

Jusqu’à récemment, l’OTAN avait divisé la guerre en cinq domaines opérationnels différents : air, terre, mer, espace et cyberespace. Mais avec son développement de stratégies de guerre cognitive, l’alliance militaire discute d’un nouveau niveau, le sixième : le « domaine humain ».

Une étude réalisée en 2020 sous l’égide de l’OTAN sur cette nouvelle forme de guerre explique clairement : « Alors que les actions menées dans les cinq domaines sont exécutées pour engendrer un effet sur le domaine humain, l’objectif de la guerre cognitive est de faire de chacun une arme. »

« Le cerveau sera le champ de bataille du 21e siècle », souligne le rapport. « Les humains sont le domaine contesté » et « les conflits futurs se produiront probablement d’abord numériquement, puis physiquement, à proximité des centres de pouvoir politique et économique ».

Page de couverture de l’étude de 2020 sur la guerre cognitive parrainée par l’OTAN

Si l’étude parrainée par l’OTAN insiste sur le fait qu’une grande partie de ses recherches sur la guerre cognitive est conçue à des fins défensives, elle concède également que l’alliance militaire développe des tactiques offensives, déclarant : « L’humain représente très souvent la première des vulnérabilités, et il convient de le reconnaître afin de protéger le capital humain de l’OTAN, et aussi de tirer parti des vulnérabilités de nos adversaires. »

Dans une révélation glaçante, le rapport dit explicitement que « l’objectif de la guerre cognitive est de nuire aux sociétés, pas seulement aux militaires. »

Avec des populations civiles entières dans la ligne de mire de l’OTAN, le rapport souligne que les armées occidentales doivent travailler plus étroitement avec le monde universitaire, pour transformer les sciences sociales et humaines en armes, et aider l’alliance à développer ses capacités de guerre cognitive.

L’étude décrit ce phénomène comme « la militarisation des sciences du cerveau ». Mais il semble évident que le développement de la guerre cognitive par l’OTAN conduira à une militarisation de tous les aspects de la société et de la psychologie humaines, des relations sociales les plus intimes jusqu’à l’esprit de chacun soi-même.

Cette militarisation globale de la société est reflétée par le ton paranoïaque du rapport parrainé par l’OTAN, qui met en garde contre « une cinquième colonne intégrée, où chacun, à son insu, se comporte selon les plans de l’un ou de l’autre de nos concurrents ». L’étude indique clairement que ces « concurrents » censés exploiter la conscience des dissidents occidentaux sont la Chine et la Russie.

En d’autres termes, ce document montre que les figures du cartel militaire de l’OTAN considèrent de plus en plus leur propre population nationale comme une menace, craignant que les civils ne soient de potentielles cellules dormantes chinoises ou russes, de redoutables « cinquièmes colonnes » qui remettent en cause la stabilité des « démocraties libérales occidentales ».

Le développement par l’OTAN de nouvelles formes de guerre hybride intervient à un moment où les campagnes militaires des États membres ciblent leurs populations nationales à un niveau sans précédent.

L’Ottawa Times a rapporté en septembre dernier que le Commandement des opérations conjointes de l’armée canadienne a profité de la pandémie de Covid-19 pour mener une guerre de l’information contre sa propre population, en testant des tactiques de propagande sur des civils canadiens.

Des rapports internes commandités par l’OTAN suggèrent que cette publication ne fait qu’effleurer la surface d’une vague de nouvelles techniques de guerre non conventionnelles employées dans le monde entier par les armées occidentales.

Le Canada accueille le « Défi innovation de l’OTAN » sur la guerre cognitive

Deux fois par an, l’OTAN organise un événement de type « pitch » qu’elle appelle « Défi innovation ». Ces campagnes, organisées alternativement au printemps et à l’automne par les États membres, font appel à des entreprises privées, des organisations et des chercheurs pour aider à développer de nouvelles tactiques et technologies pour l’alliance militaire.

Ces défis de type piscine à requins reflètent l’influence prédominante de l’idéologie néolibérale au sein de l’OTAN, puisque les participants mobilisent des acteurs du marché, des partenariats public-privé et la promesse de récompenses en espèces sonnantes et trébuchantes pour faire progresser le programme du complexe militaro-industriel.

Le Défi innovation de l’automne 2021 de l’OTAN est organisé par le Canada et s’intitule « La menace invisible : Outils pour contrer la guerre cognitive ».

« La guerre cognitive cherche à changer non seulement ce que les gens pensent, mais aussi la façon dont ils agissent », a écrit le gouvernement canadien dans sa déclaration officielle pour le défi. « Les attaques contre le domaine cognitif impliquent l’intégration de capacités de la cybernétique, de la désinformation/mésinformation, de la psychologie et de l’ingénierie sociale. »

Le communiqué de presse d’Ottawa poursuit : « La guerre cognitive positionne l’esprit comme un espace de combat et un domaine de conflits. Son objectif est de semer des dissonances cognitives, de susciter des récits contradictoires, de polariser l’opinion et de radicaliser les groupes. La guerre cognitive peut inciter les gens à agir d’une manière qui peut perturber ou fragmenter une société qui autrement, aurait été soudée.»

Des responsables militaires canadiens soutenus par l’OTAN discutent de guerre cognitive lors d’une table ronde

Un groupe de conseil appelé Association OTAN du Canada s’est mobilisé pour soutenir ce Défi innovation, travaillant en étroite collaboration avec des entrepreneurs du secteur de la défense pour inciter le secteur privé à investir dans de nouvelles recherches au service de l’OTAN – et de ses propres buts.

Bien que l’Association OTAN du Canada (acronyme anglais NAOC) soit techniquement une ONG indépendante, sa mission est de promouvoir l’OTAN, et l’organisation s’en vante sur son site Web : « La NAOC entretient des liens étroits avec le gouvernement du Canada, notamment avec Affaires mondiales Canada (ministère des affaires étrangères du Canada) et le Département de la Défense nationale. »

Dans le cadre de ses efforts de promotion de son Défi innovation, la NAOC a organisé une table ronde sur la guerre cognitive le 5 octobre.

Le chercheur qui a rédigé l’étude sur la guerre cognitive parrainée par l’OTAN en 2020, François du Cluzel, a participé à l’événement, aux côtés d’officiers militaires canadiens affiliés à l’OTAN.

Lire la suite sur Arrêt sur Info

(Merci à Danse)

Rappel :