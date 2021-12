Non merci Gabi, sans façon !

Je plaisante bien sûr… Mais quand une invitation ou une proposition ne semble pas sincère, le mieux c’est de la décliner. Or ici, c’est carrément du foutage de gueule, comme le porte-mensonges du gouvernement nous en sert de façon quasi quotidienne. Leur objectif, c’est bien de nous gâcher Noël et le Nouvel An pour continuer à faire avancer leur Agenda. OD

Le porte-parole du gouvernement s’est voulu rassurant à quelques jours d’un nouveau conseil de défense sanitaire.

Faut-il craindre de nouvelles restrictions ? Alors qu’un nouveau conseil de défense sanitaire doit se tenir lundi 6 décembre afin de « voir s’il y a lieu de prendre des mesures complémentaires », Gabriel Attal a assuré vendredi que l’exécutif maintenait son cap en misant sur la dose de rappel et la « responsabilité collective » pour freiner la cinquième vague de Covid-19 qualifiée de « préoccupante » par le Premier ministre Jean Castex.

Lire la suite