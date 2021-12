L’ignominie continue : 3ème injection obligatoire pour les soignants et les pompiers dès le 30 janvier

Olivier Véreux vous souhaite un Joyeux Noël ! Avec en prime une double annonce : Non, les autotests ne seront pas gratuits pendant les fêtes et le gouverne-ment va s’employer à rendre obligatoire le passe sanitaire pour aller travailler. OD

L’annonce a été faite par Olivier Véran, samedi 18 décembre, au lendemain de la présentation des nouvelles mesures gouvernementales contre l’épidémie de Covid-19 par Jean Castex.

Avant les fêtes, la France accélère encore sur la campagne de rappel vaccinal contre le coronavirus, avec la mise en place annoncée du pass vaccinal au lieu du simple pass sanitaire pour la nouvelle année.

Pour les activités et lieux soumis à ce pass, un test négatif ne suffira plus : il faudra forcément avoir été vacciné (ou guéri du Covid) et avoir reçu une dose de rappel. Pour les soignants et pompiers, ce pass intègrera la troisième dose obligatoire à compter du 30 janvier, a indiqué Olivier Véran, samedi 18 décembre, à l’antenne de France Inter.

« Nous ne voulons pas, comme en Ecosse, avoir 25 à 30% des soignants qui ne pourraient pas travailler parce qu’ils seraient cas contacts et donc en quarantaine », a t-il fait valoir.

Quant à la campagne de rappel, « nous sommes presque à un million de vaccinations par jour. Nous avons des millions de vaccins disponibles », a t-il salué, ajoutant que la « polémique Moderna est derrière nous ».

Vendredi, Jean Castex a indiqué que le délai pour la dose de rappel sera ainsi ramené le 3 janvier à quatre mois après la précédente au lieu de cinq.

Orange actualités, le 18 décembre 2021

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥



🚨 ALERTE URGENT 🚨 Le gouvernement envisage de rendre obligatoire le pass sanitaire pour pouvoir aller travailler et d'associer le contrôle du pass vaccinal à un contrôle d'identité. Prévisions d’Olivier Véran ce matin sur France Inter. pic.twitter.com/2ALSBPHbEv — momotchiii (@CYRIUS18346308) December 18, 2021

Rappels :

Castex jette le masque : fini le passe sanitaire, place au passe vaccinal…

L’hiver sera “chaud”… Ils font tout pour ça !