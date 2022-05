Elon Musk est un soldat du Nouvel ordre mondial

Elon Musk un anti-woke, libertarien et anti-mondialiste ?

Comment peut-on en arriver à la conclusion que Musk est un anti-woke, libertarien et anti-globaliste alors qu’il travaille à l’accomplissement du programme de Klaus Schwab grâce aux technologies de la 4ème révolution industrielle ?

Il a décidé de ne pas donner de sexe à son bébé (non-genré), il fait fortune dans l’industrie des véhicules électriques justifiés par le discours catastrophiste et environnementaliste, il a reçu des milliards de dollars de subventions du gouvernement américain pour financer ses projets, il travaille sur une flotte de camions autonomes (fin de l’industrie du camionnage) et sur des androïdes capables de remplacer à peu près toute la main-d’oeuvre planétaire, il travaille avec le Pentagone et le Département de la Défense pour créer des fusées et des armes futuristes (plus puissantes que l’arme nucléaire), il crée un dôme de 12.000 satellites pour connecter tous les individus de la Terre (Matrice numérique), il rêve d’une société connectée où les humains pourront augmenter leurs capacités cognitives, physiques et psychologiques en se connectant à l’intelligence artificielle… Et encore plus !

J’essaie de trouver quelque chose de sympathique à ce puissant joueur de la 4ème révolution industrielle, une dystopie cybernétique, une technocratie où les milliardaires vont avoir la main mise sur notre humanité, notre destinée. Je ne trouve rien.

Conscience du peuple, le 26 avril 2022

