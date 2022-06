La “théorie de la fuite du laboratoire” ou le piège du faux débat binaire

Par Kit Knightly

La théorie selon laquelle le “Covid” proviendrait d’un laboratoire biologique a refait la Une des journaux ces dernières semaines, et constitue un excellent exemple de ces fausses oppositions binaires contre lesquelles OffGuardian vous a mis en garde.

En résumé, deux camps apparemment opposés se dressent : l’Occident cherche à incriminer la Chine pour la pandémie, tandis que la Chine (et probablement la Russie, à terme) incrimine les Etats-Unis.

Il s’agit là d’oppositions binaires simulées.

Ce que vous devez remarquer, c’est que ces deux camps prétendûment opposés sont d’accord sur l’aspect le plus important du mensonge de la pandémie – à savoir que le Covid est une nouvelle maladie unique et dangereuse qui doit être traitée avec des masques, des confinements et des vaccins – et ne sont violemment en désaccord que sur l’origine de cette “nouvelle maladie réelle et mortelle”.

Vous êtes censés vous inspirer d’eux.

Ils veulent que vous oubliiez que le “Covid” n’est que le nouveau nom absurde du vieux groupe familier de symptômes “saisonniers”. Ils veulent que vous oubliiez que tout ça n’est qu’une arnaque et que vous preniez parti dans un débat sur les “origines” qui est mis en scène, bruyant et totalement bidon.

Dès l’instant où vous vous y engagez, ils vous tiennent, car en acceptant de débattre de son origine, vous admettez qu’IL existe, c’est-à-dire qu’un nouvel agent pathogène mortel existe et qu’IL doit être traité.

Et c’est tout ce qu’ils veulent de vous.

Nous pensons que vous devriez poliment refuser cette “controverse” factice. En effet, quelle que soit la réalité du fossé Est-Ouest dans d’autres domaines, lorsqu’il s’agit du Covid, les deux parties sont du même côté et soutiennent la même histoire.

Et cela convient aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest d’encourager ce conflit factice – et le porno de la peur des “armes biologiques” – au détriment d’une enquête plus large et plus honnête.

Dites simplement NON.

Source : OffGuardian, le 23 juin 2022

Traduction Olivier Demeulenaere

