Le Dr Carrie Madej a failli mourir dans un accident d’avion

Notre chère amie et médecin de renommée mondiale, Carrie Madej a eu un accident d’avion, qui a failli la tuer. Après avoir témoigné devant le tribunal pour un autre combattant de la liberté médicale, le Dr Paul Gosselin, et assisté à un événement avec des personnes partageant les mêmes idées, elle a décollé dans un avion privé avec son partenaire Billy qui a 20 ans d’expérience en tant que pilote. Peu de temps après le décollage, le moteur a mal fonctionné et ils se sont écrasés dans un champ voisin.

Le Dr Madej a plusieurs fractures, pour lesquelles elle a subi une intervention chirurgicale aujourd’hui, et Billy a des fractures du crâne, du visage et du dos. Dieu soit loué, ils sont tous les deux vivants, mais je vous demande à tous de prier. Surtout pour Billy, qui est grièvement blessé à la tête.

Voici une capture d’écran du message personnel de Carrie pour moi, avec plus de détails sur ce qui s’est passé :

Comme beaucoup le savent, le Dr Carrie Madej est l’une des principales professionnelles de la santé qui a mis en garde l’humanité contre le programme transhumaniste néfaste derrière les vaccins imposés.

Le Dr Madej a assisté à des conférences médicales où elle a entendu les proverbiaux professeurs « fous et méchants » décrire leurs sombres programmes de vaccination. Cela l’a beaucoup alarmée et l’a lancée dans une enquête de 20 ans pour découvrir les plans diaboliques des établissements médicaux criminels. Le Dr Madej a découvert l’agenda pour mettre fin à l’humanité et nous remplacer par des cyborgs : une nouvelle forme d’humain qui est à la fois technologique et biologique.

Elle a révélé comment les injections commencent le processus de transhumanisme, en modifiant le génome humain et en préparant l’humanité à la transition vers l’humain 2.0.

L’objectif est de créer une nouvelle race d’humains, qui peut être facilement contrôlée par toutes sortes de fréquences, de radiations et de signaux. Cet ordre du jour est confirmé par un ancien officier des services secrets britanniques, dans le témoignage du grand jury 1.

Nous avons été les tout premiers au monde à interviewer le Dr Madej, et nous avons réalisé le documentaire de renommée mondiale BATTLE FOR HUMANITY avec elle. Le Dr Madej est resté quatre jours dans notre studio de tournage, où nous avons fait ce film qui est devenu viral. Il a été traduit dans des dizaines de langues, réveillant des centaines de millions de personnes dans le monde entier.

Elle a fait plusieurs prédictions et a donné de terribles avertissements sur les injections, dont la plupart se sont déjà réalisées, ce qui rend cette vidéo très précise et importante. Si vous n’avez pas encore vu le documentaire phénoménal BATTLE FOR HUMANITY, alors s’il vous plaît regardez-le maintenant, et partagez-le s’il vous plaît.

Le Dr Madej est probablement le médecin le plus interviewé au monde, mais plusieurs personnes nous ont écrit que notre émission avec elle est de loin la meilleure émission qu’elle ait jamais faite.

Stop World Control via Ciel Voilé, le 27 juin 2022

(Merci à Kodiak)

