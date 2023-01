Que va-t-il se passer en 2023 ?

par le Dr Vernon Coleman

Nous sommes à la fin de l’année 2022 et voici la vidéo 319. Si vous avez regardé l’ensemble des 319 vidéos, vous pouvez vous en féliciter, mais si vous êtes au Royaume-Uni, ne vous effondrez pas en le faisant, car il n’y a pas d’ambulances, pas de médecins généralistes, pas d’hôpitaux, et peut-être pas de Royal Mail pour vous apporter une fiche de rétablissement. Les médecins généralistes, qui gagnent d’énormes salaires à six chiffres, veulent une semaine de travail de 21 heures, sans avoir à voir les patients face à face, et menacent de faire grève. A quoi peut-on s’attendre si les médecins généralistes se mettent en grève ? Ils ont distribué des millions de vaccins toxiques qui provoquent des crises cardiaques et maintenant il n’y a plus d’ambulances ni d’hôpitaux.

Aujourd’hui, je vais vous dire ce qui va se passer en 2023. Je n’ai pas d’informateur qui me dévoile des secrets. Je n’ai pas de micros cachés au siège du Forum économique mondial et je n’ai pas Bill Gates en numéros abrégés. Je sais exactement ce qui va se passer parce que depuis le début de l’année 2020, lorsque les mensonges ont commencé et que les gouvernements du monde entier ont commencé à chanter les mêmes paroles sur le même refrain lugubre, les conjurés ont suivi un programme impitoyable et maléfique de duperie, de tromperie et de peur.

Dans la plus pure tradition des méchants comme Ernst Stavro Blofeld, les conjurés veulent dominer le monde. Tout est question de pouvoir et d’argent. Ils veulent tout le pétrole restant pour eux-mêmes. Ils savent qu’il est en train de s’épuiser et ils veulent faire tourner leurs super-yachts monstrueux. Ils veulent aussi suffisamment de carburant pour les avions et pour bombarder les étrangers.

La pénurie de pétrole est désormais définitive et va s’aggraver. Les taxes supplémentaires imposées aux compagnies pétrolières font que l’exploration s’arrête. Les banques ne soutiennent pas les entreprises qui cherchent du pétrole. Les politiques de l’UE concernant les pétroliers et leur assurance entravent le flux mondial de pétrole. L’UE, rappelez-vous, a toujours été la première étape des conjurés vers un gouvernement mondial brutal et non élu. Ceux qui soutiennent l’UE sont des collaborateurs de la pire espèce.

A mesure que le pétrole russe disparaîtra du marché, les autres producteurs auront toujours plus de pouvoir. Le prix du pétrole ne fera qu’augmenter.

Les conjurés, aidés par des organisations discréditées comme YouTube et la BBC, ont créé le réchauffement climatique comme prétexte pour nous empêcher de voyager. Et les plans avancent bien. Le gouvernement britannique a récemment été informé par les adeptes du changement climatique d’Oxford et de l’inévitable Imperial College que d’ici 2030, tous les aéroports du Royaume-Uni devront fermer, à l’exception de Heathrow, Glasgow et Belfast. Et d’ici 2050, les trois aéroports restants devront disparaître. Jusque-là, l’accès aux aéroports doit se faire uniquement en train. A Oxford – qui me semble désormais être le centre mondial de la folie née de la tyrannie – les citoyens doivent être enfermés dans des prisons collectives pendant la majeure partie de l’année. Vérifiez tout cela si vous ne me croyez pas. On peut supposer que seuls les conjurés, les politiciens et les adeptes du changement climatique seront autorisés à voyager.

Et comme je vous en avais averti il y a près de trois ans, dans une vidéo intitulée « Un plan de contrôle de la population », publiée le 16 mai 2020 et supprimée très rapidement, ils veulent réduire la population mondiale. La transcription se trouve dans mon livre Covid-19 : The Greatest Hoax in History qui contient les scripts de toutes mes premières vidéos, à l’exception de la première que j’ai réalisée sans script.

Les pénuries de nourriture et de carburant délibérément provoquées font toutes partie de leur projet impitoyable et génocidaire. La guerre de façade que nous n’avons pas vraiment déclarée à la Russie signifie que les agriculteurs occidentaux se voient refuser l’accès aux engrais – rappelons que 28 % de l’approvisionnement mondial provient de Russie et d’Ukraine. Cette situation, ajoutée à la flambée du prix du carburant et à l’action musclée du gouvernement, entraîne la fermeture de milliers de fermes. Le gouvernement néerlandais, par exemple, vient de fermer 3 000 exploitations agricoles en activité pour faire plaisir aux fanatiques qui prétendent s’inquiéter que nous puissions avoir des étés un peu meilleurs de temps en temps.

Les programmes absurdes de ré-ensauvagement, par lesquels des bisons, des sangliers, des loups, des castors et des chats sauvages sont introduits dans les campagnes, là où ils n’ont jamais été auparavant, ont pour but de forcer les gens à quitter la campagne et à s’installer dans les villes, de faire grimper les prix des aliments et de faire en sorte que la plupart des gens mangent des aliments fabriqués en laboratoire. Tous ces bisons qui se promènent n’apporteront rien de bon aux champs de choux ou aux panneaux solaires.

Les gens ne remarquent pas ce qui se passe parce qu’ils sont égarés par les distractions et les fausses orientations. Les conjurés sont comme des prestidigitateurs. Ils utilisent des exhibitionnistes narcissiques à l’esprit faible comme M. Harry et Mme Meghan pour distraire les masses à l’esprit faible. De fausses querelles sur la race et le harcèlement sexuel sont créées pour distraire et diviser. Un mot considéré comme inapproprié devient une agression qui change la vie – mais seulement s’il va dans un sens. Pendant ce temps, le racisme contre les hommes blancs semble se poursuivre sans relâche. Un homme blanc qui a postulé pour un emploi dans la police du West Yorkshire s’est apparemment entendu dire qu’il ne convenait pas parce qu’ils n’engageaient que des femmes et des minorités ethniques. Retournez cette phrase et voyez comment elle sonne. Combien de gauchistes doublement réveillés se mettraient à hurler si la police du West Yorkshire annonçait qu’elle ne recrute pas de femmes ou d’hommes non blancs ? Ou qu’elle ne recrute que des non-Juifs ? Ou qu’elle ne recrute que des hétérosexuels ?

Les partisans de la lutte contre la discrimination raciale sont prêts à démolir une statue, mais je ne les ai pas vus se plaindre des centaines de millions de personnes qui meurent de faim en Afrique et en Asie en raison de la hausse massive des prix des denrées alimentaires et du carburant. L’Europe, tout en prétendant être très verte et engagée en faveur du » zéro carbone « , importe d’énormes quantités d’arbres coupés pour les brûler afin de produire de l’électricité, et est approvisionnée en gaz naturel liquéfié importé des États-Unis dans d’énormes pétroliers à moteur diesel. Et en Europe, 573 milliards d’euros de l’argent des contribuables ont été dépensés pour maintenir des prix de l’énergie abordables. Ce sont des sommes qui ne sont pas disponibles en Afrique ou en Asie.

Le prochain problème pour l’Europe est que les cuves de stockage de gaz ont été remplies de gaz russe il y a longtemps. Cela ne se reproduira pas pour l’hiver prochain. De plus, les importations chinoises de gaz GNL étaient faibles en raison de leur folle politique de zéro Covid. Lorsque cette politique prendra fin, les Chinois achèteront tout le gaz. Si vous pensez que cet hiver est difficile pour les prix et la sensation de froid, attendez l’hiver prochain.

La numérisation, la vaccination obligatoire et un programme mondial de crédit social font partie du plan visant à contrôler tout ce que nous faisons. L’ennemi maintiendra les niveaux de peur aussi élevés que possible avec la famine, l’effondrement économique, les guerres et les menaces sans fin de nouvelles maladies. Et, bien sûr, les décès dus aux blessures causées par les vaccins sont classés dans la catégorie « syndrome de mort subite de l’adulte ». Ils n’accuseront jamais les vaccins de quoi que ce soit. Ils associeront les vaccins à la numérisation et vous ne pourrez plus rien faire si vous n’avez pas reçu tous les vaccins obligatoires. J’ai lancé une alerte à ce sujet il y a des années, vous vous en souvenez certainement.

Le combat le plus important, le plus immédiat, est la bataille pour conserver l’argent liquide. Les imbéciles disent « Oh, quel dommage que l’argent liquide disparaisse », sans comprendre pourquoi l’argent liquide disparaît. L’argent liquide est la clé de tout. Ne fréquentez pas les magasins ou les cafés qui ne prennent pas d’argent liquide. Sortez simplement. Et si votre municipalité introduit des parkings où vous ne pouvez vous garer qu’en utilisant une application, ne manquez pas de vous plaindre. Je pense qu’ils enfreignent probablement la loi et vous devriez faire appel si vous recevez une amende. Prenez des photos et trouvez des témoins. Nous devons lutter contre ces maudites applications. C’est en ce moment une bataille vraiment décisive.

Ils veulent une société entièrement numérique. Quand il n’y aura plus de liquide, ils pourront vous couper l’accès à votre argent. Regardez ce qui est arrivé aux camionneurs canadiens dont les comptes bancaires ont été gelés parce qu’ils ont osé protester. Et regardez ce qui est arrivé à Bitchute – l’une des rares plateformes où des vidéos honnêtes peuvent être diffusées. Aidez Ray à Bitchute si vous le pouvez – il y a des conseils sur la façon dont vous pouvez aider sur cette plateforme. Merci à Mark de Earthnewspaper et à tous ceux qui mettent mes vidéos sur Bitchute et d’autres plateformes. Et essayez de retourner sur Brandnewtube, que Muhammed Butt s’est battu pour restaurer. Les personnes qui l’ont supprimé, qui qu’elles soient, ont réussi à effacer et à détruire tout un tas de mes vidéos, mais nous avons réussi à trouver des copies de sauvegarde derrière le canapé.

Et les prix des maisons ? Eh bien, ils baissent partout. Mais c’est en Grande-Bretagne qu’ils vont le plus baisser. Comme je l’ai souligné dans ma dernière vidéo, des experts indépendants pensent désormais que les prix des maisons pourraient baisser d’un tiers. Une maison de 300 000 £ vaudra 200 000 £. La plupart des propriétaires ayant contracté un prêt hypothécaire se retrouveront la tête sous l’eau – ils devront plus que la valeur de leur maison. Souvenez-vous du Forum économique mondial : vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Et les taux hypothécaires vont rester élevés. Ils ne redescendront jamais au niveau où ils étaient.

Rien n’arrive maintenant par hasard. Il n’y a pas de coïncidences. Tout ce qui est mauvais fait partie d’un grand projet, et une fois que vous le savez, il est facile de voir ce qui va suivre. Vous et moi pouvons être décrits comme des théoriciens du complot, mais eux sont des praticiens du complot.

Chaque fois qu’il se passe quelque chose de mauvais, demandez-vous simplement : « Qui en profite – et comment exactement ? »

Et demandez-vous comment les conjurés vont en profiter. Rappelez-vous qu’il s’agit d’un puissant mélange de gauchistes hypocrites qui ne se distinguent pas des communistes, et d’une bande de milliardaires cupides qui ne sont rien d’autre que des fascistes purs et durs.

Et si vous pensez qu’il est étrange de suggérer que les communistes travailleraient avec des fascistes, considérez ceci. Si la politique est une ligne droite avec des communistes à une extrémité et des fascistes à l’autre et que vous transformez cette ligne droite en un cercle, alors les communistes et les fascistes sont côte à côte parce que leurs objectifs et leurs méthodes sont indiscernables.

Les comploteurs et leurs valets, leurs collaborateurs, des gens comme les politiciens, les universitaires, les diffuseurs, les conseillers gouvernementaux, les rédacteurs de journaux et le corps médical, vous diront que l’inflation sera bientôt maîtrisée, que les taux d’intérêt redeviendront nuls, que les prix des carburants et des denrées alimentaires redeviendront bientôt normaux et que tout ce dont nous devons nous inquiéter, ce sont les affirmations hystériques et absurdes des fanatiques du climat selon lesquelles la Tour Eiffel sera entièrement sous l’eau dans une semaine mercredi et la Statue de la Liberté aura fondu le mardi suivant.

Le zéro carbone est l’absurdité législative la plus effrayante jamais créée – pire que la folle politique chinoise du zéro Covid qui est, bien sûr, délibérément conçue pour améliorer la conformité avec le tyrannique système de crédit social.

L’establishment médical s’est lancé dans des campagnes de vaccination massives et dans le mythe du changement climatique. Regardez l’histoire et vous verrez que l’establishment médical a presque toujours tort. Si quelqu’un de l’establishment médical osait débattre de cette affirmation, je serais heureux de le faire, mais il ne le fera pas parce qu’il sait que j’ai raison – et ce sont tous des salauds de lâches.

La vérité est que le réchauffement climatique causé par l’homme n’existe pas. Et même si leurs pires prédictions étaient fondées sur des faits plutôt que sur des fantasmes, rien de tout cela n’aurait la moindre importance. Le monde ne va pas prendre feu. La mer ne va pas s’évaporer. Aucune de leurs menaces n’est réelle.

Et la vraie preuve, comme pour la vaccination, est qu’ils ne veulent pas débattre du changement climatique. Aucune discussion n’est autorisée. Les médias, comme la BBC discréditée, ont interdit toute discussion et remise en question de la vaccination. Et ils ont pratiquement interdit toute discussion sur le réchauffement climatique. Ils prétendent que ces questions sont acceptées. Mais elles ne sont acceptées que par les conjurés.

Le monde est noyé sous des masses de preuves prouvant que les vaccins font plus de mal que de bien, mais l’establishment continue de nier l’existence même de ces preuves. Il n’y a absolument aucun doute sur le fait que les vaccins covid-19 font massivement plus de mal que de bien. Mais les médecins et les infirmières continuent à les administrer – empoisonnant délibérément leurs patients et étant payés pour cela. Et les patients qui ont besoin de transfusions sanguines et qui ont demandé du sang non vacciné sont maltraités par les médecins et les infirmières. En effet, les parents qui demandent que leurs enfants reçoivent du sang non-vaxxé risquent de se voir retirer leurs enfants.

Nous n’avons pas de liberté et nous n’avons pas de liberté d’expression. Les choses vont tellement mal que de nombreux scientifiques qui rédigent des articles de recherche s’autocensurent parce qu’ils sont terrifiés à l’idée de voir leur carrière brisée.

C’est une question d’argent. Les compagnies pharmaceutiques gagnent des milliards avec les vaccins. Les médecins gagnent des millions en administrant des vaccins. L’industrie du changement climatique est une arnaque commerciale – tout comme le sida – et un grand nombre de personnes en tirent de gros profits. Les milliards de dollars demandés en réparation seront siphonnés par les escrocs du changement climatique et par les groupes de pression.

Neuf millions de Britanniques en âge de travailler ne travaillent pas ou ne cherchent pas de travail. Ils sont fatigués du travail. L’argent gratuit de Sunak les a encouragés à croire que le travail est pour les autres. Les énormes augmentations des allocations font partie du plan visant à rendre tout le monde dépendant du gouvernement. Pourquoi travailler quand le gouvernement vous donne plus d’argent pour rester à la maison et regarder la télévision ? Dans le monde entier, des dizaines de millions de personnes prétendent aujourd’hui être incapables de travailler à cause du Covid long – une maladie imaginaire qui a été promue par les politiciens et les médias parce qu’elle est commode et utile pour les conjurés.

Des millions de personnes étudient à l’université des sujets qui n’ont aucune valeur et qui les mèneront à s’endetter, à faire de longues études et à vivre d’allocations. Les conjurés veulent que nous fassions tout en ligne.

Il n’y aura plus besoin de médecins, d’infirmières, d’enseignants, de personnel bancaire, de personnel de voyage ou de personnel informatique. Les ordinateurs et les robots peuvent faire tout ce que nous faisons, mais ils le font moins cher et mieux. Les robots sont meilleurs que les chirurgiens et plus gentils que les infirmières. Les policiers seront remplacés par des robots. Les aliments seront fabriqués dans des usines par des robots, et non plus cultivés dans des fermes. Les fonctionnaires seront inutiles. Il n’y aura plus de service postal quotidien. Les constructeurs et les avocats seront remplacés par des ordinateurs ou des robots. Il n’y aura plus de journaux ni de magazines imprimés. Tout cela est déjà en train de se produire. Il suffit de le vérifier.

Donc, ce qui va se passer, c’est que l’inflation va rester élevée. Les gouvernements doivent maintenir l’inflation élevée pour éradiquer les énormes dettes qu’ils ont accumulées. Et les taux d’intérêt ne vont pas redescendre à zéro ou presque. N’oubliez pas : les prix des denrées alimentaires et du carburant restent élevés et ne cessent d’augmenter. Et donc les prix de tout vont s’envoler.

Les gouvernements vont continuer à distribuer d’énormes quantités de notre argent afin d’avoir plus de contrôle sur nous et les impôts vont rester élevés et augmenter. Des guerres de façade vont être menées sans notre approbation mais avec notre argent. Ils suppriment les contrôles sur les banques pour qu’elles puissent faire encore plus d’argent. Avez-vous remarqué au passage qu’au Royaume-Uni, bien que les classes moyennes soient frappées par des impôts plus élevés, le gouvernement de Schwab supprime le plafond des bonus des banquiers ? L’avez-vous remarqué ? Il n’est tout simplement pas vrai que tout le monde paie davantage.

Il y aura de plus en plus d’impôts. Je peux imaginer des taxes mondiales et des avertissements en matière de santé sur la viande et les produits carnés d’ici deux ans, si ce n’est avant – de la même manière qu’il existe des taxes et des avertissements massifs sur le tabac. Et les conspirateurs s’attaquent à l’alimentation végétarienne pour pouvoir nous vendre un régime à base de guêpes, de sauterelles et d’ordures fabriquées en usine.

Les petites entreprises et les indépendants sont condamnés à une longue lutte contre l’inévitable. Les pubs, les cafés et les petits magasins indépendants n’ont pas d’avenir parce qu’il n’y a pas de place pour eux dans la nouvelle normalité. La Grande Réinitialisation n’a pas de place pour les entreprises indépendantes, pas plus qu’elle n’en a pour la pensée indépendante. Les Millennials, qui pensent que nous allons revenir à des taux d’intérêt bas et à une inflation faible, vivent aux côtés de Peter Pan au pays imaginaire. Il n’y aura plus d’importations bon marché en provenance de Chine.

Nous sommes déjà bien avancés dans le temps additionnel. Si nous n’agissons pas très rapidement, tout sera bientôt terminé. Alors que nous nous dirigeons inexorablement vers un monde numérique et sans espèces, les ghettos dont j’ai parlé il y a près de trois ans deviennent chaque jour plus réels. Personne ne nous sauvera. Nous devons nous sauver nous-mêmes.

Nous devons rester vigilants. Le dernier danger en date est qu’ils prévoient de faire de la vérité sur les vaccins, de toutes sortes, ou sur le réchauffement climatique un crime de guerre. Dire la vérité va devenir un crime de guerre, assimilé au terrorisme et à un crime contre l’humanité.

Je vous invite à consulter mes sites web www.vernoncoleman.com et www.vernoncoleman.org – où il y a du nouveau contenu presque tous les jours – et à partager ce que vous trouvez avec tout le monde sur les médias sociaux. Je suis banni de tous les sites, à l’exception des miens et de ceux qui diffusent mon matériel. Tous les sites de médias sociaux que vous voyez apparaître sous mon nom sont frauduleux. Les sites conspirationnistes discrédités comme YouTube m’ont en fait interdit de consulter leurs sites. Des organisations éveillées comme la Royal Society of Arts m’ont expulsé pour avoir osé dire la vérité. Toute personne qui est encore autorisée à mettre des vidéos sur des sites tels que YouTube doit être considérée avec une certaine méfiance. N’oubliez pas : chaque fois que vous utilisez des sites discrédités et dangereux tels que YouTube, Google, Wikipedia ou Facebook, vous renforcez ces sites en les enrichissant.

Si vous souhaitez acheter un de mes livres, ce serait formidable. La gestion d’un site web coûte plus cher que vous ne le pensez – il y a des frais pour ceci et pour cela – et nous n’avons jamais accepté de publicité ni facturé de frais. La bonne nouvelle est que le trafic sur www.vernoncoleman.org a atteint 17,5 millions de visiteurs le mois dernier et qu’il y a eu 796 tentatives de piratage de ce seul site en novembre. Certains mois, il y a jusqu’à 3 000 tentatives de piratage sérieuses en un mois.

Et n’oubliez pas : lorsque vous voyez quelque chose de mauvais se produire, vous devez défendre ce que vous pensez être juste. Si vous ne le faites pas, vous pourriez aussi bien être mort. Malheureusement, la plupart des gens ont tourné leur visage vers le mur et ont baissé les bras. La liberté d’expression n’existe nulle part dans le monde. Au Royaume-Uni, les chrétiens sont une minorité ethnique et dans de nombreuses régions du pays, les Anglais blancs sont une minorité ethnique opprimée.

Mais vous n’êtes certainement pas seul. De plus en plus de gens se réveillent. Et une fois réveillés, ils ne se rendorment plus.

J’espère que vous aurez une bien meilleure année 2023 que celle qu’ils veulent nous faire vivre. Que Dieu soit avec vous et rappelez-vous : ils veulent de la conformité, donnons-leur de la défiance.

Méfiez-vous du gouvernement, évitez les médias de masse et combattez les mensonges. C’est aussi vrai maintenant que lorsque je l’ai dit pour la première fois il y a presque trois ans. Et si vous voulez vous sauver, sauver votre famille et vos amis, partagez cette vidéo et mes autres vidéos avec tous ceux que vous connaissez et avec beaucoup de gens que vous ne connaissez pas. Je ne peux rien partager parce que je suis banni partout pour le péché moderne de dire la vérité. Mais je serai ici sur www.vernoncoleman.org et www.vernoncoleman.com aussi longtemps que je le pourrai.

Merci de regarder un vieil homme dans son fauteuil.

Dr Vernon Coleman, le 27 décembre 2022

Traduction Olivier Demeulenaere