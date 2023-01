Non M. Gave, Elon Musk n’est pas « le nouveau Soljenitsyne » !

« Pour la première fois depuis dix ans je me mets à respirer de nouveau en me disant ça y est, la patte de Satan est en train de s’enlever du monde (sic) ». Charles Gave s’est déjà lourdement trompé en apportant son soutien à Zemmour au tout début de la campagne présidentielle, il ne faudrait pas qu’il recommence en s’emballant pour ce bon petit soldat du Nouvel ordre mondial post-humaniste qu’est Elon Musk ! L’Empire du mensonge que Charles Gave dénonce ici à juste titre excède, hélas ! très largement les limites du Deep State américain. Le Mal est beaucoup plus profond et répandu que la plupart des gens ne l’imaginent… OD

Sud Radio, 4 janvier 2023 : « L’empire du mensonge est en train de s’écrouler »

