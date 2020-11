Un éminent pathologiste affirme que le COVID-19 est “le plus grand canular jamais perpétré sur un public sans méfiance”

Le Dr Roger Hodkinson, pathologiste de haut niveau, a déclaré aux représentants du gouvernement albertain, lors d’une conférence téléphonique, que la crise actuelle du coronavirus est “le plus grand canular jamais perpétré sur un public sans méfiance”.

Les commentaires de Hodkinson ont été faits lors d’une discussion impliquant le Comité des services communautaires et publics et le clip a ensuite été mis en ligne sur YouTube.

Notant qu’il était également expert en virologie, M. Hodkinson a souligné que son rôle de PDG d’une société de biotechnologie qui fabrique des tests de COVID signifiait “je pourrais en savoir un peu plus sur tout cela”.

Il y a une hystérie publique totalement infondée menée par les médias et les politiciens, c’est scandaleux, c’est le plus grand canular jamais perpétré sur un public sans méfiance, a déclaré M. Hodkinson.

Le médecin a déclaré que rien ne pouvait être fait pour arrêter la propagation du virus, à part protéger les personnes âgées plus vulnérables et que toute cette situation représentait “la politique jouant à la médecine, et c’est un jeu très dangereux“.

Hodkinson a fait remarquer que “la distanciation sociale est inutile car le COVID est diffusé par des aérosols qui parcourent une trentaine de mètres avant d’atterrir”, et il a appelé à la réouverture immédiate de la société pour éviter les dommages débilitants causés par le confinement.

Hodkinson a également clamé que les mandats de port obligatoire de masques étaient totalement inutiles.

“Les masques sont totalement inutiles. Il n’y a aucune preuve de leur efficacité”, a-t-il déclaré. “Les masques en papier et les masques en tissu sont simplement des signes de vertu. Ils ne sont même pas portés efficacement la plupart du temps. C’est tout à fait ridicule. Voir ces gens malheureux, sans éducation – je ne dis pas cela dans un sens péjoratif – voir ces gens se promener comme des lemmings obéissant sans aucune base de connaissances pour mettre un masque sur leur visage“.

Le médecin a également critiqué le manque de fiabilité des tests PCR, notant que “les résultats positifs des tests ne signifient pas, comme le souligne le néon, une infection clinique”, et que tous les tests devraient cesser parce que les faux chiffres “provoquent l’hystérie du public”.

Hodkinson a déclaré que le risque de décès dans la province de l’Alberta pour les personnes de moins de 65 ans était de “un sur trois cent mille”, et qu’il était tout simplement “scandaleux” de fermer la société pour ce que le médecin a déclaré “n’être qu’une autre mauvaise grippe”.

“Je suis absolument scandalisé que cela ait atteint ce niveau, tout devrait s’arrêter demain”, a conclu le Dr Hodkinson.

Les références de Hodkinson sont incontestables, le site web MedMalDoctors affirmant sa crédibilité.

“Il a obtenu ses diplômes de médecine générale à l’université de Cambridge au Royaume-Uni (M.A., M.B., B. Chir.) où il était chercheur au Corpus Christi College. Après une résidence à l’Université de Colombie-Britannique, il est devenu pathologiste général certifié par le Collège royal (FRCPC) et également membre du Collège des pathologistes américains (FCAP)”. “Il est en règle avec le College of Physicians and Surgeons of Alberta, et a été reconnu par la Court of Queen’s Bench de l’Alberta comme expert en pathologie”.

Au cas où la vidéo ci-dessus serait supprimée par YouTube, une sauvegarde via Bitchute est disponible ici.

Aube digitale, le 19 novembre 2021

Article original : Summit News

