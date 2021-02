« tuer l’économie ou la population en surnombre…? »

Les causes profondes de la PLANdémie exposées de façon claire, concise et directe. Bravo ! OD



Résister à la dictature mondiale !

« Ce sont les instances mondialistes, FMI, OMS et autres agences de santé relayées par les gouvernements, qui ont poussé les pays à confiner leur population.

Est-ce que l’une des principales raisons du confinement est de tuer intentionnellement l’économie ? J’avais écrit dans un article que le FMI avait proposé de l’argent à de nombreux pays émergents pour qu’ils mettent en place des mesures totalitaires pour lutter contre la pandémie…

Beaucoup de thèses ont circulé sur ce phénomène et je vais en donner une un peu spéciale que certains partagent sur Internet. Je me demande en fait si l’agenda mondialiste ne consiste pas à détruire l’économie mondiale pour mettre en place la nouvelle économie décarbonée en tant que nouveau modèle capitaliste.

Cela permettrait à la fois aux économies avancées de consommer moins de ressources et en plus cela empêcherait les économies moins avancées d’atteindre un niveau de développement trop important.

Le postulat est que l’écologie mondialiste est aujourd’hui considérée comme la seule solution à la démographie croissante et à la pénurie de la majorité des matières premières essentielles entre 2030 et 2040 (selon de nombreuses prévisions).

Donc si vous saisissez bien le projet il s’agit de faire baisser le niveau de vie et de liberté de tout le monde et le couillonavirus est l’excuse rêvée pour faire ça.

Amoindrir le niveau de production/consommation permettrait de compenser le déséquilibre entre la trop forte population et la pénurie de stock de matières premières (et donc d’énergie) à venir.

Et on peut même aller plus loin.

Je pourrais dire qu’il n’y a que deux camps dominants au sein de l’oligarchie internationale qui nous dirige :

Soit on baisse les niveaux de vie de la population occidentale avec par exemple un budget carbone individualisé et fixe pour chaque individu. Par exemple, vous payez plus de taxes si vous dépassez votre quota. Cela fait 10 ans que c’est dans les tuyaux et il y a quand même des militants d’extrême gauche en France pour nous proposer cela, comme Thomas Piketty et François Ruffin. Mais toutes ces idées viennent initiatialement des instances mondialistes, les officielles FMI, Banque mondiale, ONU, etc. donc j’imagine les ordes viennnent à la base du Bilderberg, de la Commission Trilatérale ou des chose du genre. Donc on est dans le pur agenda pour un collectivisme global dirigé par l’oligarchie financière avec la destruction de notre niveau de vie vu que le nombre d’individus dépasse les ressources disponibles selon tous les modèles de prévisions. Soit il faut réduire directement la population.

Il est quand même étonnant que le Covid-19 soit l’élément parfait pour les deux scénarios:

Si le virus n’est pas grave, ils ont quand même leur prétexte pour détruire l’économie et nos libertés ;

Si le virus est grave, il réduit tout simplement la population et notamment les plus âgés (ou les vaccins s’en chargeront ?)

Il ne leur manquait que cet élément viral pour passer à l’étape supérieure et imposer de nouvelles mesures inédites dont on a peut-être même pas idée.

Je rappelle quand même que détruire l’économie et la croissance revient principalement à mettre à terre les petites entreprises, les indépendants, les commerçants et les artisans amenant à ce que leurs actifs et leur main-d’œuvre puissent être rachetés par les grandes entreprises.

Grandes entreprises qui sont justement les bénéficiaires des renflouements par les injections de liquidité des banques centrales et les premières bénéficiaires des aides d’État !

La boucle est bouclée et nous sommes actuellement en loi martiale pour ces raisons ».

Franck Pengam, Géopolitique profonde, le 10 février 2021

