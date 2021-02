Nice, Dunkerque : la France est prise en tenaille

Jusqu’à présent, ça passe. Après le banc d’essai de Nice, voici le banc d’essai de… Dunkerque ! Pourquoi Nice ? Pourquoi Dunkerque ? Cela n’a rien à voir avec la santé.

C’est ainsi que les dernières restrictions doivent être comprises : les Français ne sont pas prêts à encaisser le couvre-feu et le confinement. Alors « on » va tester un retour du confinement sur une région et en mode week-end. À l’issue de ces tests grandeur nature, « on » étendra le couvre-feu et le confinement aux autres jours de la semaine et aux autres régions.

« On » vous proposera d’échapper à cet enfermement si vous vous faites inoculer plusieurs doses de soupe génique ARN. Car le but à atteindre, c’est bien cela : verser des milliards aux grands labos et imposer le passeport sanitaire.

Nous y sommes… presque. Macron fait le job. C’est ainsi qu’il faut comprendre cette période folle que nous vivons.

Georges Gourdin, Nice Provence Info, le 24 février 2021

(Merci à Jérémie)

Rappels :

