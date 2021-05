Toujours plus loin dans l’immonde : Véran saisit la HAS pour ouvrir la vaccination AstraZeneca à tous contre la signature d’une « décharge » !

N.B. Les « premiers échos » ne sont pas favorables… Et pour cause puisque c’est la HAS elle-même qui a recommandé de ne pas utiliser ce “vaccin” sur les moins de 55 ans ! OD

« Le vaccin AstraZeneca n’est plus administré aux moins de 55 ans en France en raison de cas rares de thromboses. Olivier Véran a saisi la Haute autorité de Santé (HAS) pour étudier la possibilité de permettre à tous les volontaires de recevoir ce vaccin en signant une décharge.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé vendredi 30 avril avoir «saisi» la Haute autorité de Santé (HAS) pour étudier la possibilité de permettre à tous les volontaires, quel que soit leur âge, de se faire vacciner à l’AstraZeneca en signant une décharge.

En Allemagne, «certaines régions ont dit quel que soit votre âge, vous pouvez recevoir de l’AstraZeneca, on vous explique les risques, et vous signez une décharge», a expliqué Olivier Véran, interrogé sur Franceinfo sur l’extension des injections de ce vaccin aux moins de 55 ans. «J’ai saisi la Haute autorité de santé sur ce sujet, en disant «est-ce que c’est quelque chose qu’on peut proposer aux Français, est-ce qu’on l’empêche ou non ?» J’attends sa réponse», a ajouté le ministre. «Pour l’instant, les premiers échos que j’ai ne sont pas forcément très emballés par cette idée mais à la rigueur, peut-être qu’on pourra trancher dans ce sens-là et donner la liberté de choix aux Français en leur apportant une information claire, loyale, appropriée» (sic) , a précisé le ministre ».

