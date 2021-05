Le premier Belge vacciné contre le Covid est mort hier

« Il s’appelait Jos Hermans, et il était connu en Belgique depuis fin 2020. Et pour cause : c’est le premier Belge à avoir reçu une dose du vaccin contre le Covid-19, en l’occurrence du Pfizer. Ce Flamand est mort la nuit dernière à 96 ans rapporte la chaîne VTM Nieuws.

Selon Le Soir, il avait bénéficié d’une injection le 28 décembre 2020, parce qu’il était le résident le plus âgé de son centre d’hébergement, situé non loin de l’usine Pfizer de Puurs. Il avait reçu ce vaccin en même temps qu’une autre personne âgée à Mons (Wallonie) et une troisième près de Bruxelles. Le décès de Jos Hermans n’est pas dû au coronavirus ».

La Voix du Nord, le 9 mai 2021

Rappels :

