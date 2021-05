Aux Etats-Unis, on change les règles du dépistage pour réduire le nombre de “cas” chez les vaccinés anti-COVID

« Children’s Health Defense, une association américaine qui met en garde contre certains aspects nuisibles des vaccins – et particulièrement contre ceux ceux des agents biologiques expérimentaux censés prévenir le COVID grave – vient de révéler ce fait marquant : aux Etats-Unis, on modifie actuellement les règles du dépistage pour réduire le nombre de tests positifs chez les personnes vaccinées. Astucieux, non ?

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont annoncé la semaine cette modification du comptage qui entrera en vigueur le 14 mai prochain.

Selon un communiqué publié sur le site des CDC, l’objectif de l’opération est de « maximiser la qualité des données collectées sur les cas de la plus grande importance clinique et de santé publique ». Comment ? En cessant de signaler les cas hebdomadaires d’infection au COVID, sauf s’ils entraînent une hospitalisation ou un décès. Les « asymptomatiques » et autres victimes de rhumes légers ont fait leur temps.

A cette décision de ne pas faire remonter certaines données s’ajoute une modification de la mise en œuvre des tests RT-PCR. Annoncé fin avril, le changement consiste à réduire d’autorité le nombre de tours CT (Threshold Cycle) à 28 pour les personnes ayant été totalement vaccinées (aux Etats-Unis, sont concernés Moderna et Pfizer, avec deux piqûres, et Johnson & Johnson qui s’administre en une seule fois) depuis au moins quinze jours.

Avec 28 « tours », on évite le dépistage de faux positifs liés à la présence d’une quantité infime ou de débris de virus. Il est communément admis qu’au-delà de 35 tours d’amplification de l’ARN viral ce risque de faux positifs est important. La valeur CT correspond au nombre de cycles nécessaires pour amplifier l’ARN viral afin d’atteindre un niveau détectable. Dans certains pays, sans que l’on puisse souvent avoir des informations précises à ce sujet, les cycles d’amplification sont encore plus nombreux.

Chaque cycle amplifie l’ARN recherché par un facteur de deux, la progression est donc exponentielle et le passage de 35 à 28 cycles n’est donc pas une diminution de 20 % de la sensibilité. En partant de 1 et en doublant à chaque étape, on arrive à 268.435.456 pour 28 cycles, tandis qu’au 35e cycle, on a amplifié jusqu’à 34.359.738.368, soit 128 fois plus.

En passant très nettement sous la barre des 35 CT, le but recherché est clairement de réduire le nombre de « cas », quitte à passer à côté de personnes réellement infectées et contagieuses. Qui dit réduction des cas dit également réduction des morts attribuées au COVID (chez les seuls vaccinés depuis plus de quinze jours, car c’est uniquement chez eux que ce nouveau seuil de 28 doit être retenu selon les CDC). Une personne qui meurt d’une maladie quelconque après vaccination aura d’autant moins de risques d’être comptabilisée comme morte du COVID, alors qu’une personne non vaccinée testée positive avec un CT plus élevé, voire nettement plus élevé, et mourant d’une maladie pré-existante, est volontiers comptabilisée comme victime du COVID.

