Etat de Washington : un projet de loi prévoit la possible arrestation des personnes refusant la vaccination

Un projet de loi de l’Etat de Washington aux Etats-Unis doit être discuté cette semaine prévoyant la possibilité pour le personnel médical de faire procéder à l’interpellation, à l’isolement et à l’arrestation des personnes refusant la vaccination. Aucun fondement légal à cette responsabilité pénale pour refus de vaccination n’est avancé. Cette idée a manifestement un bel avenir dans nos sociétés globalisées à tendance totalitaire, comme les débats en France l’illustrent tristement.

Les non-vaccinés sont responsables de tous les maux de la Terre, le fait que les vaccinations à tour de bras et revaccinations en cascades n’ont qu’un effet sanitaire limité n’y change rien. Il faut se vacciner, il faut avoir son QR Code, il faut entrer dans les bases de données pour exister et surtout il faut se soumettre.

C’est bien en cela que le non-vacciné présente un danger réel pour cette société totalitaire : il refuse la soumission. Or tout refus de l’ordre existant doit entraîner une responsabilité. En France, l’on trouve des esprits suffisamment perturbés pour envisager la responsabilité pénale des non-vaccinés, le débat est sérieusement engagé dans les médias.

Aux Etats-Unis, dans l’Etat de Washington, le pas est passé et le Gouverneur démocrate ouvre la voie à un projet de loi d’une dangerosité toute nouvelle pour ce qu’il reste des débris démocratiques. Il s’agit d’octroyer au personnel médical la possibilité d’interner dans des établissements spéciaux les personnes qui refusent de se faire vacciner, en présentant simplement un document prouvant que ces personnes ont refusé de se faire examiner, tester, de procéder à une consultation, à une vaccination. Si la ou les personnes concernées ne se plient pas à l’ordre délivré par le personnel médical, il est possible de recourir à la force publique.

Cette détention d’urgence peut être adoptée pour 10 jours, avec une prolongation de 30 jours sur décision d’un juge – ce qui ne présente absolument aucune difficulté aux Etats-Unis. Il faut noter que cette décision peut concerner les étrangers et les voyageurs.

Chers Amis, quand certains élus français, comme Philippe Bas, osent déclarer que « les libertés sont sacrées, mais aucune n’est absolue » pour justifier des lois de plus en plus liberticides, qui n’ont aucune logique sanitaire, l’on comprend qu’il n’y a simplement plus de libertés. L’on comprend que la boîte de Pandore est ouverte. A nous de la refermer.

Karine Bechet-Golovko, Russie Politics, le 12 janvier 2022

