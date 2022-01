Ignominie : Un médecin et un avocat demandent des poursuites pénales contre les non-injectés pour transmission du virus !

Des poursuites pénales pour refus d’une injection expérimentale qui rend malade et qui tue ? C’est eux qu’il faut poursuivre ! Quant à la diffusion de fausses informations, qu’ils s’en prennent au Véreux ainsi qu’au psychopathe de l’Elysée ! OD

Dans une tribune que nous publions en exclusivité, le professeur en hématologie David Smadja et Me Benjamin Fellous, avocat au barreau de Paris, militent pour des poursuites pénales contre ceux qui refusent le vaccin et contaminent d’autres personnes, ainsi que ceux relayant de fausses informations sur la pandémie.

Le projet de loi transformant le passe sanitaire en passe vaccinal, adopté jeudi 6 janvier par l’Assemblée nationale, doit être examiné par le Sénat à partir de lundi. Deux spécialistes, l’un en droit pénal et l’autre en santé publique, estiment dans une tribune que nous publions en exclusivité sur le site du Parisien – Aujourd’hui en France que son adoption est nécessaire mais loin d’être suffisante pour venir à bout de la pandémie de Covid-19. (Le Parisien)

Faut-il poursuivre pénalement les non-vaccinés qui transmettent le #COVID19 ?



«Il y a trois infractions possibles : administration de substance nuisible, homicide involontaire et la mise en danger de la vie d’autrui»

