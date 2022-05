Bill Fakes s’est invité sur France Désinformation

Bill Gates, alias Bill Fakes, ou le déshonneur de France Télévisions

Le multimilliardaire, ex-ami du pauvre Jeffrey Epstein, le pédocriminel international lié au Mossad et étranglé dans sa cellule, mais toujours l’ami des enfants-cobayes africains incapables de se défendre, a été invité, ou s’est invité, sur le plateau du 20 Heures de France 2 vendredi 6 mai 2022. Un grand moment de désinformation à deux voix.

Le vaccinateur mondialiste a été reçu comme un chef d’État (profond ?), alors que c’est juste un informaticien né dans une famille puissante qui s’est enrichi avec le travail des autres, et aussi l’aide du pouvoir profond américain, tant Microsoft est lié au renseignement intérieur, au lobby militaro-industriel et à l’hyperclasse mondialiste qui fait régner le chaos sur le monde afin de perdurer.

Il n’y a qu’à voir le contrat de 10 milliards enlevé par Microsoft (face à Amazon) pour élaborer le cloud du Pentagone, même si Bill a abandonné l’industrie informatique pour se consacrer à l’industrie de la santé, ou de la maladie, et éventuellement de la mort, ce qui serait plus juste…

Cueillette de salades et buzzer ER

On va jouer à un petit jeu, on va appuyer sur le buzzer d’E&R, le buzzER, dès qu’un des deux protagonistes va dire une connerie, volontairement ou pas, ce n’est pas notre rôle de juger, on ne sonde pas les âmes et les cœurs. On relève juste les salades.

Le petit Sotto commence fort, et on peut imaginer que Bill a eu les questions avant, car les journalistes mainstream sont les carpettes du pouvoir visible, et les essuie-pieds du pouvoir profond.

Sotto : Les complotistes du monde entier vous accusent quasiment d’avoir fabriqué l’épidémie de covid, dont on n’arrive toujours pas à se défaire…

Stop ! L’épidémie, en France, n’existe pratiquement plus. S’il y a des gens qui tombent malades, et les stats officielles le prouvent, ce sont uniquement ceux qui ont été vaccinés plusieurs fois et dont le système immunitaire a morflé. Ou alors ce sont les effets secondaires des injections. On reprend.

Sotto : Qu’est-ce que vous répondez à ça, ça vous fait sourire, ça vous inquiète, vous balayez ça d’un revers de la main ? Gates : Tout d’abord, je ne m’y attendais pas, et j’ai dépensé des milliards dans les vaccins pour sauver des millions de vies.

Stop ! Rien ne prouve que les vaccins ou dits vaccins ont sauvé des vies, puisque le covid, assimilé à une grippe saisonnière, certes avec des variantes (probablement concoctées en laboratoire), n’a pas fait plus de morts que la grippe saisonnière, qu’il a en quelque sorte remplacée. Les pseudo-vaccins ne sont donc pas responsables du sauvetage de l’humanité, comme veut le faire croire Bill. En outre, rien ne prouve que les vaccinés seraient morts sans les injections.

Gates : Et maintenant ils ont complètement retourné la situation en disant que je gagne des milliards pour tuer des gens.

Stop ! C’est pas pour tuer des gens, du moins pas encore, mais pour les maintenir sous la peur et extorquer des milliards aux États complices. Il s’agit d’un terrorisme sanitaire doublé d’un racket monstre inédit dans l’histoire de l’humanité.

Gates : C’est un excellent vaccin et nous essayons de faire de notre mieux pour sauver des vies, c’est tout.

Stop ! Pas pour sauver des vies, qui ne sont globalement pas menacées à 97 ou 99 %, mais pour augmenter les profits des multinationales impliquées et faire de l’alliage « Big Tech Big Pharma » le nouveau fer de lance du mondialisme prédateur, un fer de lance qui éperonne les États souverains, ou ce qu’il en reste.

Lire la suite sur Egalité & Réconciliation

Bill Gates a investi 55 millions $ dans BioNtech en sept 2019.

Cours multiplié par 30➡️1,65 milliards $.

Pourquoi vous dites qu’il fait du fric sur les vaccins ? https://t.co/w9jXffJzqV — Philippe Murer 🇫🇷 (@PhilippeMurer) May 8, 2022

Rappels :

Au secours, Bill Gates revient !

Epidémie de peur : Delfraissy en remet une petite couche

« Malheureusement, le virus lui-même est un meilleur vaccin que nos vaccins » (Bill Gates)

Psychopathe et cupide : Bill Gates prône une 3ème injection pour combattre les “variants”

Bill Gates- Jeffrey Epstein : la connexion qui révèle le Nouvel ordre mondial