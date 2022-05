Epidémie de peur : Delfraissy en remet une petite couche

Après l’informaticien psychopathe extra-lucide, voici que le vieux prophète du Conseil pseudo-scientifique se rappelle à notre bon souvenir… OD

La baisse actuelle du nombre de contaminations doit continuer ce printemps en France et en Europe, selon le président du Conseil scientifique, mais un nouveau variant est attendu à la rentrée, et peut-être avant.

Une « épidémie qui est contrôlée » mais « qui n’est pas terminée ». Le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy est revenu ce vendredi au micro de France Info sur la baisse du nombre de cas de Covid-19 depuis plusieurs semaines en France et en Europe. Confiant sur les prochaines semaines et l’été, il a rappelé que la pandémie était toujours en cours.

« On va être optimiste de façon raisonnable sur les mois et les semaines qui viennent pour la France et l’Europe, avec un printemps qui risque probablement de bien se passer », explique-t-il, ajoutant toutefois qu’au niveau mondial, « la pandémie n’est pas finie. On aura un retour d’un variant de ce virus à l’automne. »