La France prépare-t-elle la vaccination obligatoire des enfants pour la rentrée ?

Il faudrait plutôt dire l’injection toxique obligatoire… OD

Cela fait un an que le gouvernement tente d’imposer aux Français la vaccination des enfants, alors qu’elle ne se justifie absolument pas d’un point de vue sanitaire, car ce ne sont pas les enfants qui tuent leurs grands-parents, mais bien la combinaison du rivotril, de l’état désastreux de l’hôpital public et du manque de personnels dans les chambres de réanimation. Le vilain covid, il a bon dos, et c’est un euphémisme pour l’attaque néolibérale contre la France !

Sur E&R, on a compris ça depuis longtemps, mais dans le grand public, l’info est un peu trop énorme pour être avalée d’un coup. Les chocs mentaux, ça s’absorbe petit à petit. Mais en un an, même un quart des octogénaires a compris qu’il ne fallait pas s’injecter la 4e dose, et près de la moitié des Français n’a pas accepté la 3e.

Alors ce sera dur d’imposer ça aux enfants (via leurs parents), qui ne risquent rien des variants successifs, de plus en plus inoffensifs, même si l’OMS, Gates et les mondialistes en charge de la guerre bactériologique contre les peuples nous (pro)mettent un supervirus sur le marché d’ici-là.

Aujourd’hui, dans un monde occidental en voie de dystopisation, les dirigeants démocrates qui ont dans leur grande majorité pris un virage totalitaire peuvent tout se permettre, au prétexte d’un état d’urgence complètement construit de A à Z. Si les adultes sont capables d’aller se faire leur propre idée du pseudo-vaccin de Bancel & Bourla, et de mesurer le risque par rapport à la propagande vaccinale inepte, c’est leur affaire. Mais les enfants, surtout les petits, eux, ne le peuvent pas, et sont l’objet d’un abject chantage des gouvernements sur les parents, utilisant le principe de précaution. Qui est un piège.

Assez contextualisé, passons à l’info. C’est Verhaeghe qui a lancé l’alerte, et dénoncé l’agenda français calqué sur les directives mondialistes.

Tiens ! ça sent la vaccination obligatoire des enfants. La HAS y travaille d'arrache-pied. Un document en est la preuve. #vaccination



Comment le gouvernement prépare la vaccination obligatoire des enfants cet automne ? via @cstrateges — Eric Verhaeghe (@Verhaeghe) May 12, 2022

Du côté de la propagande, on attend que cet agenda filtre en termes de conseils, d’injonctions ou de menaces (par ordre d’apparition), les mondialistes se servant toujours des mêmes outils et méthodes. Justement, à la tête de la santé de l’UE…

En Commission Covi, la Commissaire Kyriakides annonce la couleur pour la rentrée :

PRIORITÉ: 100 millions de non vaccinés en UE qu’il faudra convaincre et les cibler sans les discriminer

> lutter contre la désinformation

> prochaine pandémie avec de nouveaux variants cet hiver — Virginie Joron (@v_joron) May 12, 2022

En commission spéciale Covid-19, j'ai demandé à la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, si les 27 pays membres étaient encore obligés d'acheter des millions de doses de vaccins alors que les stocks débordent et que la situation épidémiologique s'est améliorée. — Michèle Rivasi 🌍 (@MicheleRivasi) May 12, 2022

Traduction du discours de cette Grecque de la Commission vendue au Big Pharma : la chasse aux 100 millions de non-vaccinés sur 450 millions de citoyens européens est ouverte ! Avec ces corrompus, ça commence toujours doucement, doucereusement, puis ça s’accélère, et ensuite, ça passe en phase répressive.

Et comme par hasard, sur la radio de propagande numéro un en France, voici que Catherine Hill, membre du conseil scientifique de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament), covidiste convaincue et confineuse de compétition…

C est qui cette vieille peau qui sort ce genre de vomi en direct sur France inter ? Mais la c est le pompon ! — Anti Coronacircus (@Mimileremix) May 12, 2022

On a une pensée prémonitoire pour les parents (qui ont voté Macron le 24 avril) qui vont faire vacciner leurs deux enfants à l’automne pour qu’ils puissent aller à l’école publique déglinquée par l’État néolibéral (notez l’oxymore), et qui vont ensuite devoir aller chez le cardiologue pour une myocardite. On dit ça, on dit rien.

Pour info, le Dr Rieux-Laucat, qui nous affirme que les myocardites sont « modérées », fait partie de l’Institut Imagine, qui félicite ici le covidiste Alain Fischer, coordonnateur de la stratégie vaccinale de l’État et issu de la Rothschild connection.

Félicitations au Pr Alain Fischer, qui reçoit la médaille d'or Ernst Jung de médecine @JungStiftung pour l'ensemble de ses recherches en immunologie 👏

👉En savoir plus :

👉Lire le portrait d'Alain Fischer : — Institut Imagine (@InstitutImagine) May 13, 2022

Egalité & Réconciliation, le 13 mai 2022

