L’économie de guerre, c’est quoi ?

L’Ukraine n’est bien sûr qu’un prétexte, de même que la pandémie inventée de toutes pièces et le pseudo-changement climatique. L’économie de guerre est liée au programme néo-malthusien de l’Agenda 2030 : destruction de la civilisation industrielle, réduction et contrôle drastiques de la population et mise en place d’une gouvernance mondiale au profit d’une petite caste qui détiendra toutes les richesses. Mais l’intervenant a raison, ça fait un moment déjà que nous sommes entrés dans ce type d’économie administrée et autoritaire qui n’a plus grand-chose à voir avec l’économie de marché. OD

(Grand Angle, 26 juin 2022)

Le 13 juin dernier, en parlant des conséquences économiques considérables causées par l’invasion russe sur le territoire ukrainien, le président Macron déclare que la France est « entrée dans une économie de guerre dans laquelle […] nous allons durablement nous organiser ». Mais qu’est-ce qu’une économie de guerre ? Avec Didier Darcet, nous nous penchons sur les six grandes caractéristiques de l’économie de guerre et ce qu’elle implique pour les ménages et le marché.

00 : 00 : Introduction 01 : 00 : L’Europe entre en guerre ? 02 :15 : Les significations juridiques de la guerre 03 :15 : Qu’est-ce qu’une économie de guerre ? 04 : 50 : Les 6 caractéristiques communes à toutes les économies de guerre 09 : 20 : L’impression de billets comme moteur de l’inflation 10 :10 : L’effet Cantillon 14 : 40 : L’importance de se débancariser 17 : 05 : Ça a commencé il y a des années 20 : 15 : La planche à billets 22 : 00 : Le Victory Program 26 : 58 : L’économie de guerre sur les marchés financiers 28 : 14 : L’éclatement par secteur 30 : 10 : L’engagement dans l’économie de guerre de par le monde. 33 : 30 : Quels bénéfices pour l’économie de guerre ? 36 : 56 : Le prix à payer 37 : 15 : L’exemple de l’URSS 38 : 37 : Conclusion

