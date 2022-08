(Jeanne Traduction, 10 janvier 2022)

– « Vous pensez qu’elle va s’arrêter, cette plandémie ? Ou pensez-vous qu’elle va continuer encore et encore, parce qu’ils inventent toutes sortes de virus ? »

– « Elle ne s’arrêtera que lorsque nous cesserons d’obéir à toutes les fausses informations et fausses politiques. Et il est crucial de le faire. Surtout les passeports numériques. Ce qui va se passer, c’est qu’ils vont continuer à créer de fausses pandémies jusqu’à ce que tout le monde ait le passeport numérique… et ensuite ils vont le relier aux finances. Et alors ils seront en mesure de vous contrôler et de vous surveiller de toutes les manières possibles. C’est le but ultime tel qu’il a été formulé dans de nombreux documents et discours de la Fondation Rockefeller, des Nations Unies, du Forum économique mondial, de Bill Gates, du Club de Rome, etc.

« Vous savez, c’est le Plan. Et les passeports numériques sont leur principal objectif. Quand ils auront enregistré tout le monde, ce sera terminé. On est dans une version cauchemardesque de la Russie communiste, de l’Allemagne nazie, de la Chine maoïste. Vous savez, dans la bulle technocratique… »

« Chaque acte de participation dans lequel vous vous engagez, chaque fois que vous mettez un masque, chaque fois que vous passez un test, que vous acceptez une injection, que vous scannez un QRcode, que vous vous enregistrez sur une application, n’importe quel acte de ce genre, vous les aidez à nous asservir… Et il est temps que vous en preniez la responsabilité. Mais je ne pense pas que ce soit ce que voulez. Et donc vous devez prendre la décision d’arrêter, et ce doit être maintenant… Vous êtes déjà au bord du contrôle totalitaire ».

Source : Twitter

Rappels :

