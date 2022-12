Coupures d’électricité : c’est le même CHANTAGE que le confinement !

Il y avait la pandémie organisée pour nous faire accepter le passe sanitaire et le passe vaccinal… autrement dit le contrôle numérique du vivant par piqûres interposées. Il y aura les pénuries et les coupures organisées pour nous faire accepter le passe carbone… prélude du contrôle social à la chinoise. Les tyrans mondialistes du Grand Reset nous prennent pour du bétail à marquer, à parquer et à pirater de force. C’est une démolition contrôlée de l’ancien système à des fins eugénistes et malthusiennes. Mais in fine l’usine à gaz – sans gaz – fera pschitt… comme la plandémie. OD

(Le zapping du covid, 6 décembre 2022)

Rappels :

