Boum ! La Trilatérale déclare que « 2023 est l’an 1 de ce nouvel ordre mondial »

Le 50ème anniversaire de la Commission trilatérale marque le point culminant de son autoproclamé « Nouvel ordre économique international ». Le 12 mars, la Commission trilatérale a tenu sa réunion plénière à New Delhi, en Inde, pour discuter des questions relatives à la mondialisation. L’« ère technicienne » de Zbigniew Brzezinski, cofondateur de la Commission trilatérale, est apparemment officiellement arrivée.

Au milieu des nouvelles alliances mondiales qui se forment alors que l’Inde et la Chine cherchent à normaliser leurs relations et que la Chine vient de négocier une relation entre l’Arabie saoudite et l’Iran, le récit mondialiste a ouvert un nouveau chapitre, qui pourrait bien être le dernier. Selon NikkeiAsia, un membre anonyme de la Commission trilatérale s’est adressé à la réunion plénière et a déclaré,

Trois décennies de mondialisation – définie comme intégrée, basée sur le marché libre et déflationniste – ont été remplacées par ce qui sera une période de plusieurs décennies de mondialisation définie comme fragmentée, non basée sur le marché libre mais basée sur la politique industrielle et structurellement inflationniste. L’année 2023 est la première année de ce nouvel ordre mondial.

Cela reflète la stratégie initiale de Brzezinski visant à transformer le monde, comme il l’a écrit dans Between Two Ages : America’s Role in the Technetronic Era (Entre deux âges : le rôle de l’Amérique dans l’ère technicienne) :

L’Etat-nation, en tant qu’unité fondamentale de la vie organisée de l’homme, a cessé d’être la principale force créatrice : Les banques internationales et les sociétés multinationales agissent et planifient dans des termes qui sont bien en avance sur les concepts politiques de l’Etat-nation.

Bienvenue dans le « nouvel ordre mondial ».

La Commission trilatérale donne son feu vert au WEF

Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial (WEF), a déclaré en 2020 : « La pandémie représente une occasion rare mais étroite de réfléchir, de réimaginer et de réinitialiser notre monde ». Cette déclaration faisait suite à mon analyse selon laquelle la soi-disant pandémie était le coup d’État de la technocratie qui se préparait depuis plus de 45 ans aux mains de la Commission trilatérale. En fait, j’ai toujours soutenu que le « Nouvel ordre économique international » original de la Commission n’était rien d’autre que la technocratie réchauffée des années 1930. C’était l’ère technétronique de Brzezinski. C’était le développement durable des Nations unies. C’était le New Deal vert de Biden – tous identiques et tous conçus par les membres de la Commission trilatérale à partir de 1973.

Le WEF est étroitement lié aux Nations unies et promeut vigoureusement ses objectifs de développement durable. Le site web du WEF indique : « La pandémie de COVID-19 est en train de se développer,

La pandémie de COVID-19 a présenté sa part de défis, mais elle a aussi offert des opportunités. Le Forum économique mondial organise des événements physiques depuis plus de 50 ans, mais nous avons aujourd’hui une occasion unique de vivre cette expérience en ligne.

Dans le cadre du Sommet 2020 sur l’impact du développement durable, le Forum économique mondial expérimente un environnement 3D qui permet l’exploration spatiale des objectifs de développement durable, la découverte de contenus spécifiques aux ODD et l’expérience de l’ambiance d’un événement physique à partir de votre ordinateur. Regardez la vidéo ci-dessous pour un aperçu de notre exploration.

Lorsque Schwab affirme que le WEF « réimagine l’avenir », il se trompe carrément. L’avenir a déjà été réimaginé par les premiers membres de la Commission trilatérale tels que Zbigniew Brzezinski, David Rockefeller, Richard Gardner, Henry Kissinger (tous membres fondateurs).

Le 3 juin 2020, M. Schwab a écrit sur le blog du Forum économique mondial,

Pour parvenir à un meilleur résultat, le monde doit agir conjointement et rapidement pour réorganiser tous les aspects de nos sociétés et de nos économies, de l’éducation aux contrats sociaux et aux conditions de travail. Chaque pays, des Etats-Unis à la Chine, doit participer, et chaque industrie, du pétrole et du gaz à la technologie, doit être transformée. En bref, nous avons besoin d’une « grande remise à zéro » du capitalisme.

La Commission trilatérale, qui fait office de quarterback, a transmis au WEF l’appel suivant : « Cette année, 2023, est l’an 1 de ce nouvel ordre mondial« . En d’autres termes, il faut tout mettre en œuvre. La grande remise à zéro est arrivée. Exécutez le plan de bataille pour mettre fin au capitalisme et à l’économie de marché.

Qu’est-ce que cela signifie pour 2023 ?

Comme je l’ai écrit, nous vivons déjà une « polycrise de la mort » où de multiples crises s’abattent sur nous en même temps. Il y a une crise énergétique provoquée par l’homme qui s’attaque au charbon, au pétrole et au gaz naturel. Une crise alimentaire provoquée par l’homme qui s’oppose à tous les systèmes alimentaires traditionnels. Il y a une crise financière provoquée par l’homme qui menace d’effondrement total le système financier existant. Il y a un conflit militaire d’origine humaine entre la Russie et l’Ukraine.

Chacune de ces crises pourrait être considérée comme une politique de « terre brûlée » où la destruction totale est possible jusqu’au niveau du sol. Si les quatre crises se déclenchent en même temps, ce sera l’équivalent d’une guerre atomique qui débouchera sur un véritable « hiver noir ». Un tel monde effondré serait alors mûr pour être entièrement capturé et reconstruit dans la dystopie de la technocratie.

Ne haussez pas les épaules

Il est regrettable que presque personne n’ait accordé le moindre crédit à la Commission trilatérale au fil des ans. Je précise que la première personne à l’avoir démasquée a été le regretté universitaire et professeur Antony C. Sutton, avec qui j’ai coécrit Trilaterals Over Washington, Volumes I et II, entre 1978 et 1981. Peu de gens y ont prêté attention à l’époque, tout comme peu de gens y prêtent attention aujourd’hui. Nous avons été impitoyablement censurés à l’époque, tout comme je le suis aujourd’hui. Néanmoins, notre travail a résisté à l’épreuve du temps et la fin de la partie est proche.

Si vous avez l’impression d’être dans l’ignorance, il est temps de commencer à lire et à étudier les travaux combinés de Sutton et de moi-même.

