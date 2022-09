Le Forum économique mondial crache le morceau : le Covid était un « test » !

Un test d’acceptation sociale du « passe carbone »… qui lui-même a été conçu comme un cheval de Troie du Grand Reset et du crédit social à la chinoise. Et dire qu’on était traité de complotiste quand on affirmait que cette sinistre farce était en réalité un test de soumission à l’autorité… OD

« De nombreux exemples de programmes de crédit carbone personnalisés ont été discutés ces vingt dernières années, mais leur succès a été limité en raison d’une trop faible acceptation sociale, de résistances politiques et d’un manque de prise de conscience et de mécanismes équitables pour le suivi des émissions « My Carbon ».

Au cours des cinq à sept dernières années, d’importantes évolutions ont eu lieu sur les fronts social, environnemental et technologique, qui pourraient aider à réaliser les initiatives « My Carbon » pour orienter l’avenir vers des villes intelligentes et durables.

Mentionnons en particulier trois évolutions dans le contexte actuel :

Le COVID-19 a été le test de la responsabilité sociale – Un nombre impressionnant de restrictions jusque là inimaginables ont été adoptées par des milliards de citoyens à travers le monde pour la santé publique. Il y a eu nombreux exemples, dans le monde entier, de distanciation sociale, de port du masque, de vaccinations de masse et d’acceptation d’applications de traçage des contacts pour la santé publique, démontrant ainsi le rôle central de la responsabilité sociale individuelle.

Lire la suite sur le site du WEF

