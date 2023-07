Démolition contrôlée de la propriété immobilière : « pas de travaux, pas de vente »

Avant de passer à l’obligation de travaux pour avoir le droit de rester chez soi ? On la voit bien venir en effet… Mais rien à voir avec le “culte de Gaïa”. Pour les néo-communistes de la “4ème révolution industrielle”, le destin programmé des classes moyennes, c’est la ruine, la dépossession puis la disparition pure et simple. Leur Nouvel ordre mondial, constitué de maîtres et d’esclaves, est à ce prix. OD

(DME En Direct, 11 juillet 2023)

Les propriétaires de logements énergivores pourraient se voir imposer des travaux de rénovation avant de pouvoir vendre leur bien, en plus des interdictions de location déjà en vigueur. Dans le cadre du renforcement de la réglementation sur la performance énergétique, le gouvernement envisage de conditionner la vente des passoires énergétiques à la réalisation de travaux, avec un montant séquestré chez le notaire.

Rappels :

