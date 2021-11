Le Québec veut mettre en place l’identité numérique et la reconnaissance biométrique dès juin 2022

Au nom de la sécurité et du confort d’utilisation, comme d’habitude ! OD

Avec un nouveau ministère en bonne et due forme de la Cybersécurité et du Numérique, le gouvernement Legault veut doter les Québécois d’une identité numérique d’ici juin. À terme, on parlera même d’une identification biométrique de l’individu par empreinte digitale, reconnaissance faciale ou imagerie de l’iris de l’œil, par exemple.

Mais la mission première que se donne le futur ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, quand son projet de loi 6 déposé jeudi matin à l’Assemblée nationale deviendra une véritable loi, sera de réunir sous un même toit, virtuel, toutes les ressources en cybersécurité réparties à travers les ministères, organismes publics, sociétés d’État et réseaux publics du Québec.

«Avec l’accélération de la transformation numérique, les cybermenaces ont suivi dans les mêmes proportions. Donc, aujourd’hui, nous sommes plus attaqués que jamais. Nous sommes sous le coup de cybermenaces comme jamais», a prévenu M. Caire, en conférence de presse.

Selon lui, la création d’un tel ministère à part entière constitue une première en Amérique du Nord, assurément, et peut-être même dans le monde.

Le futur ministère mènera, en parallèle, un resserrement de protection des données numériques utilisées et détenues par les divers ministères, organismes gouvernementaux et réseaux publics, mais aussi leur élaboration et leur partage entre les différents bras de l’appareil étatique.

«Trop souvent, nos concitoyens sont transformés en commis de l’État», déplore-t-il. Il donne un exemple simple. «L’école va demander les derniers bulletins. Donc, le ministère de l’Éducation demande aux parents de lui fournir un document qui est fourni par le ministère de l’Éducation. Que le ministère de l’Éducation se parle, s’il vous plaît ! Laissez les parents tranquilles !»

Le ministre évoque juin 2022 pour la mise en place de l’identification et l’authentification numérique des personnes.

M. Caire parle aussi d’un éventuel portefeuille numérique, dont il recevra le «dossier d’affaires» en novembre. Permis de conduire et carte d’assurance maladie numériques, mais aussi carte de débit, carte de crédit, preuve d’assurance et une panoplie de documents non gouvernementaux qui viendront s’ajouter. Le tout inclus dans votre téléphone cellulaire, glissé dans votre poche.

Lire la suite sur laTribune.ca

Rappels :

La république du Ghana deviendra le premier pays à utiliser la biométrie sans contact dans le programme national de « vaccination » contre le Covid

Ils sont fous à lier ! Les idées sanitaires et totalitaires du Sénat

Identification numérique européenne, un « capitalisme de surveillance » ?

Le Nouvel ordre mondial pour les Nuls en 7 étapes et en images

Philippe Guillemant : « Si on accepte l’identité numérique, ce sera trop tard »