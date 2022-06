1969 – Un article du New York Times expose le programme de dépopulation de John D. Rockefeller

Projet Depop : NYT « Une substance stérilisante dans la nourriture à l’étude ».

Un article de fond du New York Times du 4 novembre 1969, rédigé par Gladwin Hill, demandait que des produits chimiques de stérilisation soient ajoutés à l’approvisionnement alimentaire afin d’atteindre les objectifs mondialistes de dépopulation humaine. Cet article, intitulé « A Sterility Drug in Food is Hinted », était accompagné de la mention « Biologist Stresses Need to Curb Population Growth » (« Un biologiste souligne la nécessité de freiner la croissance démographique »).

L’article du New York Times, présenté ci-dessous, cite le Dr Paul Ehrlich de l’Université de Stanford, un partisan de la dépopulation, ainsi que le conseiller scientifique principal du président Richard Nixon, le Dr Lee DuBridge, qui a déclaré que « le contrôle de la population devrait être la tâche principale de chaque gouvernement. »

Le Dr Barry Commoner de l’Université de Washington à St. Louis :

« Ne pouvons-nous pas inventer un moyen de réduire à zéro notre taux de croissance démographique ? Chaque institution humaine – école, université, église, famille, gouvernement et agences internationales comme l’Unesco – devrait en faire sa tâche principale ».

Lire la suite sur Geopolintel

Rappels :

Les mondialistes sont entrés dans la phase meurtrière du Grand Reset. Est-ce que vous vous souvenez des prévisions démographiques de Deagel ? Elles prennent désormais tout leur sens

Ils ne veulent pas éliminer la pauvreté. Ils veulent éliminer les pauvres.

La modification ou le hacking de la nature humaine à son insu est un acte génocidaire. Quid du programme de la galaxie de Klaus Schwab ?

Le vrai programme de Macron, c’est Harari qui en parle le mieux

Le “vaccin” n’a pas réussi à protéger, mais il réussit à réduire la population

Le témoignage explosif d’un directeur des pompes funèbres au Royaume-Uni sur l’arnaque du Covid et les “vaccins” tueurs

Alerte du Dr Zelenko : les injections anti-Covid peuvent causer un génocide mondial !

Pourquoi les mondialistes et les gouvernements veulent-ils à tout prix un taux de vaccination de 100 % ?

Rassurez-vous : Les « vaccins » Covid-19 ne stériliseront pas TOUTE la population !

PLANDEMIE – Gates, Soros, Rockefeller, Buffet, Bezos : l’idéologie néo-malthusienne des élites globalistes