Le banquier “Davos-friendly” aidera à créer un « nouveau niveau d’administration ».

Herman Gref est le PDG de la plus grande banque russe, la Sber.

C’est également un ancien ( ?) membre du conseil d’administration du Forum économique mondial, qui a rédigé la préface de l’édition russe de l’ouvrage de Klaus Schwab intitulé La quatrième révolution industrielle.

En 2020, Sber – qui, une fois de plus, est une banque – a joué un rôle central dans la fabrication et la diffusion de la bouillie génétique non prouvée de la Russie, Sputnik V.

Gref lui-même soutient qu’il s’est fait injecter cette bouillie expérimentale inspirée d’AstraZeneca en avril 2020, deux mois avant le début des essais cliniques.

Au cours des dernières années, Sber – souvenez-vous : une banque – a été occupée à développer des technologies d’intelligence artificielle et de biométrie, avec un accent particulier sur le déploiement de ces merveilles modernes dans les écoles.

Toutes les personnes normales sont d’accord pour dire que Herman Gref est un lézard de l’espace et qu’il faut l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

Imaginez donc notre surprise lorsque Vladimir Poutine a applaudi le « grand projet » de Gref pour la Russie alors qu’il s’exprimait lors d’une conférence sur l’intelligence artificielle organisée par le PDG de Sber en novembre :

Notre prochain objectif à l’horizon de la décennie actuelle est de permettre une introduction plus large de l’intelligence artificielle. Elle devrait pénétrer tous les secteurs de l’économie, les services sociaux et le système d’administration publique.

M. Gref et moi en avons parlé lorsqu’il travaillait encore au sein du gouvernement, et c’était le projet favori de M. Gref – il n’a jamais cessé de parler de la nécessité de passer à un nouveau niveau d’administration en général, dans son ensemble.

Ce que nous faisons maintenant, et ce que nous ferons, y compris avec le soutien de Sber et en utilisant les projets de Sber, devrait définitivement nous convaincre que nous sommes sur la bonne voie, je pense.

Nous devons être capables de parvenir à une véritable souveraineté technologique, numérique et, dans une large mesure, culturelle, éducative et fondée sur des valeurs pour la Russie et notre société tout entière.

Voulez-vous un exemple récent du type de « souveraineté culturelle, éducative et fondée sur des valeurs » que Sber est en train de créer pour la Russie ?

Deux semaines après que Poutine a déclaré que la Russie était « sur la bonne voie », en partie grâce à Sber (Gref), le rapport suivant est paru dans les médias russes :

Le ministère de l’éducation et des sciences du territoire de l’Altaï a confirmé, en réponse à une demande de Bankfax, que le gouvernement régional a reçu une offre de Sberbank pour introduire un système de contrôle électronique dans les établissements d’enseignement de la région. Ce système utilise la biométrie pour limiter l’entrée des personnes non autorisées et malades dans les établissements, et identifie également les comportements menaçants des étudiants eux-mêmes. […]

Sber a fait état de ses progrès dans la création d’un système numérique en août de l’année dernière. L’entreprise les a présentés comme une solution complète permettant d’assurer la sécurité, le confort et un processus d’apprentissage efficace. Comme le montre la description publiée par le service de presse de l’organisation, la technologie implique l’installation d’un système de contrôle et de gestion des accès dans un établissement d’enseignement.

[Le système] contrôle automatiquement les portes et les tourniquets et autorise l’accès aux installations scolaires à l’aide de la biométrie faciale (identification du visage) ou d’une carte, et envoie également aux parents une alerte sur l’heure d’arrivée et de départ de l’enfant en classe.

Les capteurs peuvent même surveiller la température des élèves – le système bloque l’entrée des enfants malades. […]

En outre, le complexe affecte également le système éducatif lui-même, en révélant les orientations et les intérêts d’un élève particulier et en concevant un vecteur de développement pour lui.

La bonne nouvelle est que les autorités de l’Altaï auraient écarté cette proposition.

La mauvaise nouvelle est que des systèmes similaires, parfois appelés « écoles intelligentes », sont déjà en train de se développer en Russie.

Poutine est-il d’accord avec ça ? On dirait bien que oui.

Edward Slavsquat, le 9 janvier 2023

Traduction : Olivier Demeulenaere

