« L’oligarchie mondialiste veut réduire de 75 % le nombre de propriétaires de voitures privées d’ici 2050 »

par Jade

Le cafouillage sur le changement climatique sert de mécanisme pour toutes sortes de changements sociaux, économiques et politiques qui pourraient réduire considérablement la liberté et la survie financière de l’individu lambda.

Comme le monde en a été témoin avec la pandémie de Covid, les institutions mondiales travaillant avec les gouvernements et les entreprises sont heureuses d’évoquer de fausses menaces et d’inspirer l’hystérie publique si elles pensent pouvoir utiliser cette peur croissante pour réduire nos droits individuels. Le battage médiatique autour des « émissions de gaz à effet de serre » ne fait pas exception à la règle.

La grande majorité des politiques relatives au climat et au carbone semblent viser l’Occident, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous savons que les affirmations qui les sous-tendent sont fausses. La Chine représente à elle seule environ 32 % des émissions mondiales de carbone, les États-Unis seulement 14 % et l’Union européenne environ 8 %. Pourtant, les groupes de réflexion comme le Forum économique mondial et les paradis mondialistes comme l’ONU se concentrent sur les États-Unis et l’Europe, tandis que la Chine n’en fait qu’à sa tête.

Pourquoi ? Peut-être parce que la population chinoise est déjà bien maîtrisée et qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser la peur du climat comme une arme pour la soumettre ? Quoi qu’il en soit, la question des gaz à effet de serre est superflue car il n’existe aucune preuve d’une relation de cause à effet entre les émissions de carbone et le réchauffement de la planète. Même les preuves de corrélation sont hautement suspectes. Et si vous demandez à n’importe quel alarmiste climatique où se trouve la preuve de la « crise climatique » dont il parle sans cesse, il vous indiquera, comme on peut s’y attendre, les phénomènes météorologiques normaux (ou les incendies de forêt) qui sont fréquents depuis que l’homme a commencé à tenir des registres.

Ces derniers temps, nous avons beaucoup entendu parler des efforts visant à réduire ou à interdire les poêles à gaz naturel aux États-Unis, à restreindre la production agricole en Europe et à limiter la consommation de viande dans l’alimentation publique, mais les restrictions les plus importantes en matière de carbone sont prévues pour les voitures et les transports privés. Le FEM a récemment publié un projet visant à réduire de 75 % le nombre de voitures individuelles d’ici à 2050.

Le livre blanc, intitulé « Benchmarking the Transition to Sustainable Urban Mobility » (Analyse comparative de la transition vers une mobilité urbaine durable), établit diverses lignes directrices pour faire passer la majorité de la population humaine au transport de masse dans des « villes intelligentes » compactes. Le FEM suggère également que plus de 70 % de l’ensemble de la population devra vivre dans ces villes intelligentes d’ici 2050 – Actuellement, 45 % du monde vit dans des zones rurales, ce qui nécessite que 15 % supplémentaires de la population soient forcés de s’installer dans les villes au cours des deux prochaines décennies. De plus, les villes de deuxième et troisième rangs devront être regroupées en un seul réseau homogène. En d’autres termes, des mégapoles.

Le programme du FEM en matière de transport exige que sur plus de 2 milliards de propriétaires de voitures, 1,5 milliard de personnes perdent la possibilité de disposer d’un moyen de transport personnel. Il ne resterait donc plus que 500 millions de personnes dans le monde ayant le « privilège » de posséder un véhicule.

N’oubliez pas non plus que les Nations unies souhaitent des émissions nettes de carbone nulles d’ici à 2050, ce qui signifie qu’il n’y aura plus de véhicules à essence au cours des 25 prochaines années.

Le document du FEM est truffé de mots à la mode vides de sens, couvrant la rhétorique de l’ »équité et de l’inclusion » ainsi que les « objectifs de développement durable » et la terminologie du « capitalisme des parties prenantes ». Il est nécessaire de lire entre les lignes pour comprendre les implications.

En résumé, la réduction des transports est une extension de ce que l’on appelle le cadre de gouvernance de la mobilité partagée, électrique et automatisée (MPAA), ainsi que des initiatives de planification urbaine « net zéro ». En supprimant les voitures, on oblige la population à se regrouper dans des zones de plus en plus petites où les transports de masse sont disponibles. Ces régions extrêmement concentrées seront connectées numériquement et surveillées par l’IA, avec des mesures de surveillance sans précédent et la capacité du gouvernement à centraliser et à dicter les mouvements de la population, l’utilisation de l’énergie publique, l’accès à la nourriture et même le comportement de la population.

Tout cela est présenté comme un compromis pour une commodité et une sécurité utopiques, alors qu’en réalité cela signifie la fin de la liberté telle que nous la connaissons. La Chine a servi de pays de test bêta pour ces mesures, avec des villes intelligentes et des réseaux de surveillance parmi les plus importants au monde.

Nous savons que l’objectif de la déconstruction du transport privé est d’entasser les gens dans des villes de plus en plus compactes et oppressantes, mais comment une réduction de la propriété des voitures de cette ampleur pourrait-elle être accomplie ?

Par une série de réglementations sur le carbone et l’inflation des prix. Les taxes sur le carbone seront utilisées pour rendre l’achat et l’entretien d’un véhicule à essence intenables, et l’inflation des prix des véhicules électriques signifiera que seule la classe aisée sera en mesure de les acheter. De cette manière, l’establishment peut affirmer qu’il n’a « jamais interdit les voitures », mais qu’il a simplement créé les conditions économiques qui ont forcé la majorité de la population à abandonner la possession d’un véhicule personnel.

Lorsque l’on examine les projets « net zero » comme une entité à part entière et non comme des pièces et des éléments, il devient clair que ces plans n’ont rien à voir avec la sauvegarde de l’environnement et de la planète et tout à voir avec la centralisation du pouvoir.

Aube Digitale, le 19 juin 2023

