Le gouverne-DEMENT veut faire 25 millions d’injections en 5 semaines !

Jean Castex a annoncé des objectifs très ambitieux en matière vaccinale, pour faire face à la généralisation du variant Omicron, et a ouvert la porte à une quatrième dose.



Réaliser autant d’injections de vaccin contre le Covid-19 en cinq semaines qu’en six mois. Tel est l’objectif, ambitieux, affiché par Jean Castex sur BFMTV jeudi 6 janvier.

De quoi faire chauffer les centres de vaccination, même si des mesures visant à fluidifier l’afflux ont été prises.

« En juillet, il y avait 35 millions de vaccinés. Si je vous avais dit ‘on sera à 53 millions six mois plus tard’, vous auriez dit ‘galéjades’, a lancé le Premier ministre à Jean-Jacques Bourdin. Aujourd’hui, on doit faire 25 millions en cinq semaines, il faut accélérer. »

Pour accélérer le flux de vaccination, Jean Castex a rappelé que « les gens éligibles au vaccin sont beaucoup plus nombreux ». Finies les tranches d’âge éligibles les unes après les autres, pour la troisième dose, tous les majeurs peuvent être vaccinés.

La quatrième dose ? « Nous serons prêts »

Il a également appelé à une mobilisation générale. « Puisque nous pensons que la vaccination est l’arme majeure pour nous sortir de ça, nous devons nous fixer des objectifs ambitieux. Tout le monde est sur le pont pour vacciner. »

Par ailleurs, si les objectifs concernent la troisième dose, Jean Castex a annoncé suivre « à la loupe » la situation en Israël où la quatrième injection a débuté chez les plus de 60 ans. « Dès que nos autorités sanitaires auront dit oui à la quatrième dose (…) nous irons, c’est clair. Nous serons prêts. »

Orange actualités, le 6 janvier 2022

