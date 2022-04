La guerre en Ukraine est la continuation du Covid par d’autres moyens… La cible, c’est nous !

La Russie est-elle la VRAIE cible des sanctions occidentales ?

Flambée des prix du pétrole, crises énergétique et alimentaire à l’horizon… Se pourrait-il que NOUS soyons la vraie cible de cette guerre économique ?

Par Kit Knightly

Le premier tweet que j’ai vu en consultant mon fil d’actualités ce matin était celui de l’analyste de politique étrangère Clint Ehlirch, qui soulignait que le rouble russe avait déjà commencé à se remettre du plongeon provoqué par les sanctions occidentales, et qu’il avait presque retrouvé son niveau d’avant-guerre :

Ehrlich déclare : « Les sanctions étaient destinées à faire s’effondrer la valeur du rouble, elles ont échoué ».

Ce à quoi je ne peux que répondre : « Etait-ce vraiment leur but ? « .

Et peut-être plus important encore : « L’ont-elles atteint ? ».

Parce que ça n’en a pas vraiment l’air, n’est-ce pas ?

Les sanctions semblent être au mieux plutôt inefficaces, et au pire étonnamment contre-productives.

Ce n’est pas comme si les Etats-Unis, l’Union européenne et l’OTAN ne savaient pas comment ruiner une économie. Ils se sont exercés pendant des années à affamer les peuples de Cuba, d’Irak, du Venezuela… et d’autres pays tellement nombreux qu’il est impossible d’en faire la liste.

Maintenant, vous pourriez affirmer que la Russie est une économie plus importante et plus développée que celle de ces pays, et c’est vrai.

Et pourtant les États-Unis et leurs alliés ont déjà réussi à nuire à l’économie russe de manière assez radicale.

En 2014, à la suite de l' »annexion » de la Crimée, les sanctions occidentales furent modérées par rapport aux récentes mesures absolument sans précédent, mais, fait capital, les États-Unis ont massivement augmenté leur propre production de pétrole, puis, plus tard dans l’année (à la suite d’une visite du secrétaire d’État américain John Kerry), l’Arabie saoudite a fait de même.

Malgré les objections des autres membres de l’OPEP – le Venezuela et l’Iran principalement – les Saoudiens ont inondé de pétrole le marché.

Le résultat de ces actions a été la plus forte chute des prix du pétrole depuis des décennies, passant de 109 dollars le baril en juin 2014 à 44 dollars en janvier 2015.

La Russie est alors entrée en totale récession et a vu son PIB diminuer pour la première fois sous la direction de Poutine.

Il y a deux ans, l’Arabie saoudite, prétendûment en concurrence avec la Russie pour une plus grande part du marché pétrolier, a de nouveau inondé le marché de pétrole à bas prix.

L’Occident sait donc comment faire souffrir la Russie s’il le veut vraiment – en augmentant la production de pétrole, en inondant le marché et en faisant chuter les prix.

Mais les États-Unis ont-ils augmenté leur production de pétrole cette fois-ci ? Ont-ils demandé à leurs alliés du Golfe de faire de même ?

Pas du tout.

En réalité, dans une belle synchronisation narrative, les États-Unis affirment qu’ils sont « incapables » d’augmenter leur production de pétrole en raison de « pénuries de personnel » causées par ce cadeau qui continue à donner – le Covid.

De la même manière, l’Arabie Saoudite ne saborde pas le marché du pétrole, mais augmente délibérément les prix.

Oui, en ce moment, avec les alliés occidentaux enfermés dans une prétendue guerre économique avec la Russie, le prix du pétrole s’envole et pourrait continuer à le faire.

C’est une bonne nouvelle pour l’économie russe, au point que cela pourrait même compenser les dommages causés par les sanctions brutales.

Le prix élevé du pétrole et la nécessité de « ne pas dépendre du gaz de Poutine » ou de « dé-russifier » notre approvisionnement énergétique entraîneront sans aucun doute l’injection de millions dans les technologies « vertes ».

Ces sanctions occidentales visent également d’autres exportations russes, notamment les céréales et les denrées alimentaires en général.

La Russie est un exportateur net de denrées alimentaires, ce qui signifie qu’elle exporte plus de nourriture qu’elle n’en importe. À l’inverse, de nombreux pays d’Europe occidentale dépendent des importations de denrées alimentaires, notamment le Royaume-Uni qui importe plus de 48 % de son alimentation.

Si l’Europe refuse d’acheter de la nourriture russe, l’effet net est que la Russie a de la nourriture… et l’Occident n’en a pas.

Et, tout comme pour le pétrole, l’augmentation des prix des denrées alimentaires aidera l’économie russe au lieu de lui nuire.

Prenons l’exemple du blé, dont la Russie est le plus grand exportateur au monde. La grande majorité de ce blé n’est même pas vendue aux pays occidentaux – mais plutôt à la Chine, au Kazakhstan, à l’Égypte, au Nigeria et au Pakistan – et n’est donc même pas soumise aux sanctions.

Néanmoins, les sanctions et la guerre ont fait augmenter le prix du blé de près de 30 %.

C’est une bonne chose pour l’économie russe.

Pendant ce temps, selon CNN, les États-Unis risquent d’entrer dans une profonde récession d’ici 2023, la France envisage de distribuer des chèques alimentaires et les pays du monde entier devraient commencer à rationner le carburant.

Ainsi, les sanctions radicales imposées à la Russie par l’Occident, prétendument en réponse à l’invasion de l’Ukraine, n’atteignent pas leur objectif déclaré – anéantir l’économie russe – mais elles font grimper le prix du pétrole, créent des pénuries potentielles d’énergie et de nourriture en Occident et exacerbent la crise du « coût de la vie » créée par la « pandémie ».

Vous devriez toujours vous méfier de toute personne – individu ou institution – dont les actions aboutissent de toute évidence à l’exact opposé de leur objectif déclaré. C’est une règle simple à respecter.

Souvenez-vous de la façon dont Orwell décrivait l’évolution du concept de guerre dans « 1984 » :

« La guerre, on le verra, est désormais une affaire purement interne. Autrefois, les groupes dirigeants de tous les pays, même s’ils reconnaissaient leur intérêt commun et limitaient ainsi le caractère destructeur de la guerre, se battaient les uns contre les autres, et le vainqueur pillait toujours le vaincu. De nos jours, ils ne se battent plus du tout les uns contre les autres. La guerre est menée par chaque groupe dirigeant contre ses propres sujets, et l’objet de la guerre n’est pas de faire ou d’empêcher des conquêtes de territoire, mais de maintenir intactes les structures de la société ».

Souvenez-vous qu’on avait prédit « les pires pénuries alimentaires depuis cinquante ans » à la suite du Covid. Mais elles ne se sont jamais réalisées.

De même, nous devions connaître des perturbations énergétiques et des coupures de courant liées au Covid. A l’exception de la « crise de l’essence » au Royaume-Uni, elles ne sont jamais vraiment arrivées.

Mais à présent elles arrivent, finalement, à cause de la guerre et des sanctions.

Augmentation des prix alimentaires, diminution de l’utilisation des carburants fossiles, baisse du niveau de vie, argent public injecté dans les « énergies renouvelables ». Tout cela fait partie d’un programme bien connu, pas vrai ?

Peu importe ce que vous pensez de Poutine, de Zelensky, de la guerre en général ou des nazis ukrainiens, il est temps d’affronter l’éléphant dans la pièce.

Nous devons nous demander : Quel est le véritable objectif de ces sanctions ? Et comment se fait-il qu’elles cadrent si parfaitement avec le Grand Reset ?

Kit Knightly, Off Guardian, le 30 mars 2022

Traduction Olivier Demeulenaere

